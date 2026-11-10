Jabłczyńska dostaje propozycje ról po dramie o nowe "Nigdy w życiu"? Aktorka zdradziła skutki afery

Joanna Jabłczyńska jest znana nie tylko jako Marta z serialu "Na wspólnej", ale też - Tośka z kultowego filmu "Nigdy w życiu". Po ponad 20 latach, w ekranizacji kolejnej książki Katarzyny Grocholi z tego samego cyklu, tej aktorki jednak zabraknie. W Internecie zawrzało, a afera wokół nowej produkcji przyniosła Jabłczyńskiej zarówno dobre, jak i negatywne skutki.

Tośkagate. Joanna Jabłczyńska nie zagra Tośki w nowej ekranizacji

Podczas prezentacji jesiennej ramówki TVN aktorka z "Na Wspólnej" ujawniła, że nie powróci do roli Tośki. Natychmiast rozpętała się wobec tego medialna burza, a na jaw wyszło, że w wyniku przeprowadzonego castingu filmową córkę Danuty Stenki zagra jednak Agnieszka Żulewska. Internetowa drama określana jako "Tośkagate" była jednym z najszerzej komentowanych wydarzeń w polskim show-biznesie podczas tegorocznego lata.

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Joanna Jabłczyńska ostatecznie przeprosiła Katarzynę Grocholę po otrzymaniu pisma przedprocesowego i uruchomiła zrzutkę charytatywną, w którą zaangażowały się tysiące internautów. W kolejnych tygodniach nie zabierała już jednak głosu w sprawie "Nigdy w życiu" - aż do teraz.

Aktorka nie ukrywa, jak odbiła się na niej afera

W ostatnim wydaniu podcastu "Galaktyka gwiazd" Joanna Jabłczyńska powróciła do tematu odrzucenia jej kandydatury do roli Tośki. Aktorka wielokrotnie mówiła, że trudno było jej sobie wyobrazić scenariusz, w którym przez lata jest zapraszana do wspominania w mediach filmu z 2004 roku tylko po to, by ostatecznie nie zagrać w jego kontynuacji czy kolejnej części. Teraz gwiazda przyznała, że tegoroczne lato minęło jej pod znakiem zastanawiania się, dlaczego akurat jej spośród obsady sprzed 22 lat zabraknie na planie filmowym.

- Naprawdę te wakacje były ciężkie pod tym kątem, że ja cały czas nie mogłam sobie właśnie... Widzisz, słów znaleźć na to, jak do tego mogło dojść, że to akurat mnie wyeliminowano - powiedziała.

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Przyszły też zawodowe propozycje. Jabłczyńska krótko: "Nic z tego nie wyjdzie"

Z drugiej strony, afera o rolę Tośki przyniosła też Jabłczyńskiej niespodziewany wzrost popularności i napływ zawodowych propozycji. Najwidoczniej aktorka zwróciła uwagę producentów, jednak - jak sama mówi - nie sądzi, by przełożyło się to na realny udział w filmach czy serialach.

- Dostałam kilka, jeżeli nie kilkanaście propozycji zagrania w różnych produkcjach, ale tak szczerze, to moim zdaniem nic z tego nie wyjdzie. To był taki chwilowy zryw. Myślę, że ten kurz opadnie i zostanę tam, gdzie jestem - zdradziła Joanna Jabłczyńska. - Mi źle z tym nie będzie - dodała.

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Sonda Pójdziesz na film "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później" bez Jabłczyńskiej w roli Tośki? Nigdy w życiu! Pewnie, że tak, jest mi obojętne, kto zagra Tośkę A kto to jest Tośka?