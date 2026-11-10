Jacek Zieliński trenerem Wieczystej Kraków. Przed nim niezwykle trudne wyzwanie

Jacek Zieliński podpisał kontrakt z Wieczystą

Krakowski klub oficjalnie poinformował o zmianie na stanowisku szkoleniowca. Jacek Zieliński związał się z beniaminkiem ekstraklasy umową do końca obecnego sezonu. W zawartym porozumieniu uwzględniono również specjalną opcję przedłużenia współpracy o kolejny rok. Głównym zadaniem nowego opiekuna drużyny będzie utrzymanie zespołu w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Ten 65-letni szkoleniowiec to jeden z najbardziej doświadczonych trenerów w Polsce. W swojej bogatej karierze prowadził m.in. Górnika Łęczna, Piasta Gliwice, Odrę Wodzisław, Dyskobolię Groclin Grodzisk Wielkopolski, Polonię Warszawa, Ruch Chorzów, Arkę Gdynia, Bruk-Bet Termalicę Nieciecza oraz Cracovię. W 2011 roku wywalczył tytuł mistrza Polski z zespołem Lecha Poznań. Ostatnio pracował w Koronie Kielce, skąd został zwolniony 19 października po dotkliwej porażce 1:6 z poznańskim zespołem.

Kiedy nowy trener Wieczystej zadebiutuje?

Pierwszym asystentem głównego szkoleniowca oficjalnie mianowano Łukasza Tomczyka. W bieżących rozgrywkach prowadził on z ławki pierwszoligową Odrę Opole. Wcześniej zdobywał on cenne szkoleniowe doświadczenie w sztabach Rakowa Częstochowa oraz Polonii Bytom. Zespół z Krakowa zamyka aktualnie tabelę piłkarskiej ekstraklasy, gromadząc do tej pory zaledwie osiem punktów.

Zieliński jest już trzecim opiekunem tej drużyny w bieżącym roku kalendarzowym. Wcześniej za wyniki zespołu odpowiadali Kazimierz Moskal oraz Zeljko Kopić. Chorwacki szkoleniowiec poprowadził krakowian w dziesięciu spotkaniach ligowych, w których jego drużyna odniosła zaledwie jedno zwycięstwo, dwa razy zremisowała i poniosła aż siedem porażek. Nowy trener zadebiutuje w swojej roli 23 listopada podczas wyjazdowego starcia z Motorem Lublin.