Kontuzja gwiazdora po hicie z Legią. Kiedy wróci do gry?

Uraz po starciu z Legią Warszawa

Niedzielny hit polskiej Ekstraklasy zakończył się zwycięstwem gości, ale przyniósł też złe informacje sztabowi szkoleniowemu. Lamine Diaby-Fadiga musiał opuścić murawę w pierwszej połowie spotkania, w którym Legia Warszawa przegrała ostatecznie 2:4. Sytuacja medyczna piłkarza od samego początku wyglądała na tyle poważnie, że wymagała natychmiastowej zmiany. Wtorkowy komunikat klubu z Częstochowy oficjalnie potwierdził obawy dotyczące stanu zdrowia zawodnika. Zdiagnozowano u niego naderwanie mięśni międzyżebrowych, co definitywnie wyklucza go z gry w najbliższym czasie.

Gwinejski pomocnik przejdzie teraz żmudny proces rehabilitacji, który według wstępnych szacunków ma potrwać kilka tygodni. Konieczność dłuższego odpoczynku od treningów oznacza spore komplikacje dla drużyny z województwa śląskiego. Sztab szkoleniowy „Czerwono-Niebieskich” będzie musiał znaleźć odpowiednie zastępstwo w środkowej strefie boiska. Warto przypomnieć, że piłkarz znajdował się ostatnio w dobrej dyspozycji, co zaowocowało powołaniem do drużyny narodowej na najbliższe mecze międzynarodowe.

Ile potrwa pauza reprezentanta Gwinei?

Naderwanie mięśni międzyżebrowych całkowicie uniemożliwi zawodnikowi wyjazd na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Gwinei. Piłkarz otrzymał wcześniej oficjalne powołanie do kadry swojego kraju, jednak względy zdrowotne zmuszają go do pozostania w Polsce. Sztab medyczny liderującej w lidze drużyny skupi się teraz na przywróceniu go do pełnej sprawności fizycznej. Proces leczenia tego typu urazów wymaga szczególnej ostrożności oraz cierpliwości, aby uniknąć ewentualnych nawrotów bolesnej kontuzji.

Do końca bieżącego roku zespół z Częstochowy ma do rozegrania jeszcze pięć ważnych spotkań o ligowe punkty. Dwa z tych meczów odbędą się w drugiej połowie listopada, a pozostałe trzy zaplanowano na pierwszą połowę grudnia. Dokładne tempo przebiegu zaplanowanej rekonwalescencji zadecyduje o ewentualnym występie gwinejskiego pomocnika w tych starciach. Istnieje jednak dość duże prawdopodobieństwo, że Lamine Diaby-Fadiga nie pojawi się już na boisku w obecnej rundzie rozgrywek.