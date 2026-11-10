Julia Walczyk-Klimaszyk celuje w medal olimpijski. Zaczyna walkę o Los Angeles

Julia Walczyk-Klimaszyk wygrywa zawody PGE Tour w Gdańsku

W nowym sezonie przed Julią Walczyk-Klimaszyk stoją kolejne sportowe wyzwania, które wymagają od niej niezwykle ciężkiej pracy. Mimo że ostatni występ w japońskich zawodach Pucharu Świata nie przyniósł jej wymarzonego rezultatu, polska szermierka wciąż zachowuje pozytywne nastawienie.

„Był to start na przetarcie. Niestety zabrakło trochę szczęścia, żeby znaleźć się w turnieju głównym, ale myślę, że pokazał on, jak dobrą bazę zbudowałam przez wakacje. Teraz będzie już tylko lepiej” – podkreśla florecistka.

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Zupełnie inne nastroje towarzyszyły reprezentantce Polski podczas rywalizacji przed własną publicznością. W trakcie gdańskiego turnieju z cyklu PGE Tour Julia Walczyk-Klimaszyk okazała się bezkonkurencyjna i po bardzo zaciętych pojedynkach stanęła na najwyższym stopniu podium.

„Z turnieju w Gdańsku jestem bardzo zadowolona. Był bardzo wymagający, ponieważ w tabeli głównej trafiło mi się trudne losowanie. Tym bardziej to zwycięstwo cieszy” – przyznaje.

Kwalifikacje do igrzysk w Los Angeles 2028. Plany polskiej florecistki

Chociaż do rozpoczęcia zmagań w Los Angeles zostało jeszcze dużo czasu, polska zawodniczka już teraz przygotowuje się do batalii o olimpijską przepustkę. W tym procesie najważniejsze będzie regularne gromadzenie punktów do światowego rankingu, co pozwoli jej przystąpić do decydującej fazy z uprzywilejowanej pozycji.

„Od maja zaczynamy kwalifikacje do IO w Los Angeles 2028, więc do tego czasu chciałabym wywalczyć jak najwyższe miejsce w rankingu, jakie będzie możliwe, żeby na początku było mi łatwiej. W kontekście kwalifikacji ważny będzie również udział w mistrzostwach Europy i świata, na których chciałabym powalczyć o podium” – mówi florecistka.

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Julia Walczyk-Klimaszyk łączy macierzyństwo z karierą sportową

Rywalizacja na najwyższym światowym poziomie wiąże się nie tylko z wyczerpującymi treningami, ale też z ogromnymi wyzwaniami finansowymi i logistycznymi. Na co dzień Julia Walczyk-Klimaszyk spełnia się również w roli mamy, przez co musi umiejętnie łączyć karierę ze zobowiązaniami rodzinnymi.

„Dzięki temu przed zawodami nie muszę się martwić, skąd znajdę środki na jego wyjazd, i mogę ze spokojną głową trenować, żeby walczyć o swoje marzenia” – podkreśla zawodniczka InPost Team.

Przeprawa na igrzyska w Los Angeles zapowiada się na niezwykle długą i męczącą. W świecie szermierki walka o olimpijskie kwalifikacje trwa przez cały rok, natomiast ostateczne decyzje zapadają tuż przed rozpoczęciem samej imprezy.

- W naszej dyscyplinie jest o tyle trudno, że przez rok walczymy o kwalifikację, a dopiero na trzy miesiące przed igrzyskami okazuje się, kto jest na tyle wysoko w rankingu, żeby w nich wystartować. Dlatego o budowaniu formy na igrzyska nie ma za bardzo mowy, tylko o jej utrzymaniu – kończy Walczyk-Klimaszyk.