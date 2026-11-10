Jan Urban ujawnia nowe fakty po zamachu w Krakowie. Jeden z asystentów uniknął tragedii

Cała Polska wciąż żyje tragicznymi wydarzeniami z soboty, 7 listopada, kiedy to na Rynku Głównym w Krakowie Michał Osiński niespodziewanie otworzył ogień do przechodniów. W wyniku tego ataku śmierć poniosło sześć osób, a kilkanaście odniosło rany. Wśród poszkodowanych znalazło się dwóch bohaterskich funkcjonariuszy policji, którzy zdołali obezwładnić strzelca i zapobiec jeszcze większemu rozlewowi krwi. Na szczęście obaj mundurowi zostali już wybudzeni ze śpiączki. Wyszło na jaw, że jeden z interweniujących policjantów, Artur Morański, ma za sobą przeszłość piłkarską i przed laty debiutował w rozgrywkach trzeciej ligi na obiekcie krakowskiego Hutnika. Kwestia krakowskiej masakry została poruszona również podczas spotkania z mediami zorganizowanego przez PZPN z udziałem Roberta Lewandowskiego i Jana Urbana. Dla mieszkającego na co dzień w stolicy Małopolski selekcjonera te dramatyczne wydarzenia były szczególnie bolesne. Szkoleniowiec wyznał, że w chwili ataku na miejscu zdarzenia miał przebywać jeden z asystentów, jednak szczęśliwym zbiegiem okoliczności uniknął zagrożenia, ponieważ jego znajomy nie dotarł na umówione spotkanie.

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Jeden z asystentów miał być na rynku w tym czasie, ale jego znajomy nie przyjechał i dlatego się tam nie znalazł. Możemy tylko współczuć rodzinom ofiar, życzyć powrotu do zdrowia poszkodowanym. Trudno zaakceptować taką sytuację, gdy jako Polacy szczyciliśmy się, że jesteśmy krajem bezpiecznym. Oby nigdy więcej takich sytuacji.

Tak tę sytuację skomentował wyraźnie przejęty Jan Urban. Głos w sprawie tragicznego zamachu w Krakowie zabrał także kapitan polskiej drużyny narodowej.