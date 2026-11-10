Na co choruje Bruce Willis? Stan gwiazdora stale się pogarsza

Bruce Willis zmaga się z chorobą neurodegeneracyjną, która uniemożliwiła mu samodzielne funkcjonowanie. Legendarny aktor nie udziela się już publicznie i bywa widywany jedynie w towarzystwie bliskich, którzy otwarcie mówią o jego chorobie i wsparciu, jakiego na co dzień mu udzielają. Niestety, według najnowszych doniesień stan Willisa ostatnio miał się gwałtowanie pogorszyć.

Bruce Willis ma 71 lat. Choroba jest rzadka i szybko postępuje

Urodzony w 1955 roku aktor jest laureatem dwóch Złotych Globów i posiada gwiazdę na słynnym Hollywood Walk of Fame. Od kilku lat Bruce Willis nie prowadzi już jednak żadnych publicznych aktywności w związku z trudną, uniemożliwiającą samodzielne życie chorobą. W 2022 roku gwiazdor przeszedł na emeryturę ze względu na niepokojące objawy, na czele z afazją. Wkrótce rodzina Willisa potwierdziła mediom diagnozę: otępienie czołowo-skroniowe (FTD).

To stosunkowo rzadkie, sporadycznie występujące schorzenie, które różni się objawami od chociażby choroby Alzheimera, ale może prowadzić do demencji. Dotyka zdolności mowy, powodując także zmiany poznawcze, ruchowe oraz zmiany osobowości. Choroba z czasem postępuje i nie istnieją w jej przypadku skuteczne możliwości leczenia.

Stan gwiazdora się pogorszył

Rodzina Willisów co jakiś czas zdradza fanom, co słychać u chorującego aktora i pokazuje wspólnie spędzany z nim czas. Legenda kina akcji mieszka w oddzielnym domu, gdzie ma zapewnioną specjalistyczną opiekę. Jak wytłumaczyła żona Bruce'a, Emma - autorka książki "Niespodziewana podróż" z 2025 roku - decyzja o przeprowadzce zapadła, by zapewnić choremu wsparcie profesjonalistów. Na co dzień Bruce Willis może jednak liczyć na towarzystwo nie tylko żony, ale i czterech córek, które starają się z nim spędzać jak najwięcej wolnego czasu. W sierpniu aktor był gościem na ślubie Tellulah - najmłodszej córki ze związku z Demi Moore, a 1 listopada nagranie z tatą pokazała w sieci Scout Willis. Niestety, minione tygodnie przyniosły też niepokojące zmiany.

Według nieoficjalnych doniesień medialnych - w ostatnim czasie Bruce Willis zdecydowanie podupadł na możliwościach poznawczych. Jak donosi informator "Daily Mail" - stan gwiazdora "znacznie pogorszył się pod względem sprawności umysłowej". 71-latek nie zdaje już sobie w ogóle sprawy z własnych problemów i coraz częściej "jest jak dziecko", mimo że na pierwszy rzut oka wciąż wydaje się być zdrowym seniorem. Żona i córki Willisa póki co nie potwierdziły tych wiadomości.

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