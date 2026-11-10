Autor hitu Turnau "Bracka" był na miejscu zamachu w Krakowie! Sekundy dzieliły go od tragedii

W rozmowie z „Faktem” artysta zrelacjonował moment, w którym od ogromnej tragedii dzieliły go zaledwie sekundy. Początkowo Michał Zabłocki zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego, co wydarzyło się na ulicy. Przypuszczał, że ma do czynienia ze skutkami wypadku drogowego, chociaż cała sytuacja wyglądała dla niego „dziwnie”.

Michał Zabłocki na miejscu strzelaniny w Krakowie

Do zdarzenia doszło 7 listopada 2026 roku, kiedy Michał Zabłocki jechał z bliskimi przez krakowskie centrum. Rodzina dotarła na skrzyżowanie ulic Dietla i Stradomskiej dosłownie chwilę po zakończeniu wymiany ognia. Na miejscu poeta zauważył funkcjonariusza klęczącego przy zamachowcu, który jednocześnie opatrywał swoją ranę.

Jechałem z rodziną przez to skrzyżowanie w momencie, w którym policjant, który już wcześniej postrzelił sprawcę, ukląkł obok niego i zaczynał opatrywać własną ranę. To było dosłownie kilka sekund po ostatnich strzałach.

Ani Zabłocki, ani jego rodzina nie słyszeli wcześniejszych wystrzałów, przez co w tamtym momencie nie rozumieli powagi całego zajścia. Skala tej niewyobrażalnej tragedii oraz fakt, jak blisko niej się znaleźli, dotarły do poety dopiero po pewnym czasie. Ogromne wrażenie wywarła na nim bohaterska postawa policjanta Jakuba Kulika, który mimo własnych obrażeń zabezpieczał obezwładnionego napastnika.

Syn Aliny Janowskiej chwali interwencję policjantów w Krakowie

Twórca słynnej „Brackiej” zwrócił uwagę, że tak skuteczna akcja funkcjonariusza wymagała ogromnej determinacji, zimnej krwi oraz odpowiedniego wyszkolenia. Michał Zabłocki przyznał również, że dopiero po rozmowach z ludźmi związanymi ze służbami w pełni pojął, jak wielkie było realne zagrożenie.

Im dłużej o tym myślę, tym bardziej jestem przekonany, że gdyby nie skuteczne działanie tych policjantów, którzy dziś walczą o życie, nie wiemy, jak ta sytuacja mogłaby się dalej rozwinąć. Przyjmujemy rzeczywistość taką, jaka jest, ale nie zastanawiamy się, co mogłoby się wydarzyć, gdyby ktoś nie zareagował. Dzięki temu policjantowi być może żyjemy .

Michał Zabłocki napisał wiersz po zamachu w Krakowie

Krakowski dramat skłonił syna Aliny Janowskiej do przemyśleń na temat tego, jak często ludzie nie są świadomi, że tuż obok nich rozgrywa się śmiertelnie niebezpieczny dramat. W reakcji na te przeżycia Michał Zabłocki napisał wiersz „5 sekund 7 listopada” i udostępnił go na Facebooku. Opublikowany utwór stanowi hołd dla funkcjonariuszy policji, którzy w obronie obywateli narażali własne życie.