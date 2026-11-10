Stadion GKS Katowice zyska patrona. Jak zostanie uhonorowany Jan Furtok

Kiedy odbędzie się nadanie imienia obiektu?

Oficjalna ceremonia nadania katowickiej arenie imienia byłego zawodnika reprezentacji Polski zaplanowana jest na 22 listopada. Wydarzenie to będzie towarzyszyć domowemu spotkaniu z Lechem Poznań w ramach rozgrywek ekstraklasy. Radni miasta już 11 września podjęli jednogłośną decyzję o uhonorowaniu wybitnego sportowca. Kilka dni po tej uchwale, w pierwszym domowym meczu na nowym obiekcie, podopieczni Rafała Góraka odnieśli cenne zwycięstwo nad Cracovią w stosunku 3:2.

Zbliżająca się ceremonia zbiega się z drugą rocznicą śmierci słynnego snajpera, który odszedł 26 listopada 2024 roku w wieku 62 lat po długiej chorobie. Podczas meczu nastąpi również odsłonięcie pomnika znakomitego piłkarza, zlokalizowanego tuż obok nowoczesnego obiektu. Władze miasta podkreślają, że jest to doskonały moment na oddanie hołdu człowiekowi, który całe życie poświęcił ukochanym barwom. W ten sposób pamięć o zasłużonym graczu zostanie na zawsze uwieczniona w przestrzeni miejskiej.

"Jasiu urodził się w Katowicach i tu zdobywał pierwsze piłkarskie szlify. To dzięki jego umiejętnościom, celnym strzałom GKS awansował do ekstraklasy. Był nie tylko świetnym piłkarzem, ale i doskonałym człowiekiem. Otwartym, kochającym futbol" - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa, uzasadniając projekt uchwały.

Kariera i osiągnięcia słynnego napastnika GKS

Zmarły zawodnik to najwybitniejszy strzelec w dziejach śląskiego klubu, dla którego w 299 występach zdobył aż 122 bramki. W trakcie swojej kariery wywalczył z drużyną Puchar Polski, a także srebrny i brązowy medal mistrzostw kraju. Jego talent doceniono również za granicą, gdzie z powodzeniem reprezentował barwy Eintrachtu Frankfurt oraz HSV Hamburg. Na arenie międzynarodowej rozegrał 36 meczów w kadrze narodowej, zdobywając 10 goli i biorąc udział w mistrzostwach świata w Meksyku w 1986 roku. Zawodnicy GKS grają na nowym obiekcie od marca 2025 roku.

Po zawieszeniu butów na kołku zasłużony gracz nie opuścił środowiska sportowego i kontynuował pracę w rodzinnych stronach. Zajmował się szkoleniem młodzieży, pełnił funkcję dyrektora sportowego, trenował pierwszą drużynę, a w trudnych chwilach został prezesem klubu. Drużyna z szacunku zastrzegła koszulkę z numerem 9, z którym zawsze występował na murawie. Dodatkowo podczas każdego domowego meczu jego nazwisko figuruje w oficjalnym składzie czytanym przez spikera, a w dziewiątej minucie kibice głośno skandują na jego cześć.

"Jan Furtok to absolutna legenda GKS Katowice. Wspierał ten klub ze wszystkich sił – jako zawodnik, trener i działacz. Nie ma lepszego sposobu na upamiętnienie tak wyjątkowego człowieka, niż nadanie nowemu Stadionowi Miejskiemu w Katowicach jego imienia. Zrobimy to w okolicy drugiej rocznicy śmierci Jana Furtoka, jako gest pamięci. Dodatkowo koło stadionu odsłonięty zostanie pomnik Jana Furtoka, który powstał w ramach budżetu obywatelskiego" - wyjaśnił Krupa.