Izabela Janachowska szczerze o pasierbie. Syn Krzysztofa Jabłońskiego sam mógłby być już ojcem! Ile ma lat?

Izabela Janachowska mówi o dorosłym pasierbie i pokazuje pokój najmłodszego syna

Narodziny pierwszego dziecka Izabeli Janachowskiej oznaczały, że jej mąż Krzysztof Jabłoński został ojcem po raz drugi, ponieważ miał już wówczas nastoletniego syna Oskara. Prezenterka telewizyjna wróciła do tego wątku, goszcząc w swoim domu Mateusza Hładkiego. Podczas nagrania dla programu "Dzień dobry TVN" opowiedziała o życiu rodzinnym i zaprezentowała efektowny pokój najmłodszego synka. Choć gwiazda chwaliła się tym wnętrzem w internecie jeszcze w trakcie ciąży, teraz ujawniła, że powstało ono w miejscu dawnej sypialni gościnnej, którą przebudowano specjalnie dla wygody malucha.

Nowo urządzone wnętrze jest przeznaczone wyłącznie dla urodzonego we wrześniu chłopca, gdyż jego 7-letni brat Chris zajmuje własny pokój. Zbyt duża różnica wieku między dziećmi wyklucza ich wspólne mieszkanie. Jeszcze większy dystans dzieli noworodka i najstarszego syna Jabłońskiego, przez co Oskar mógłby zostać uznany przez postronne osoby za ojca swojego najmłodszego brata! Sama Janachowska podchodzi jednak do tej sytuacji z pełnym spokojem.

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Mam siostrę 12 lat od siebie starszą, więc taką trochę drugą mamę. I tak naprawdę przez moją relację z siostrą wiem, że nawet jak jest duża różnica wieku między dziećmi, to się super sprawdza. Więc my mamy teraz dwóch swoich chłopaków, ale jeszcze mamy trzeciego chłopaka, syna mojego męża. Te różnice wieku są naprawdę różne, bo między Chrisem a najstarszym synem Oskarem jest 14 lat. Między Oskarem a najmłodszym synem 21 lat. Śmiejemy się, że nie wiadomo, czyje to dziecko, bo Oskar już spokojnie mógłby być ojcem, mając 21 lat.

Izabela Janachowska bała się macierzyństwa. Po narodzinach Chrisa zmieniła zdanie

Przed kamerami w rozmowie z Hładkim prezenterka przyznała również, że w młodości zupełnie nie myślała o posiadaniu potomstwa. Wyznanie to może dziwić, ponieważ po narodzinach pierworodnego syna gwiazda bardzo chciała dać Chrisowi rodzeństwo i otwarcie mówiła w mediach o planach powiększenia rodziny. Wcześniej jednak towarzyszył jej silny lęk przed macierzyństwem oraz życiową rewolucją, jaka wiąże się z narodzinami dziecka. Do bycia mamą namówił ją mąż!

Czułam, że się w ogóle w tej roli nie sprawdzę, że to jest absolutnie coś nie dla mnie. Bałam się zmiany życia, która nastąpi, po urodzeniu dziecka. Nie wiedziałam, że mam w sobie tyle miłości, ale też takiej elastyczności, nie chcę powiedzieć naginania, ale do takiego ułożenia się w nowej sytuacji. Natomiast Chris wywrócił moje życie do góry nogami. (...) Jak już był Chris, to pomyślałam sobie, biorąc pod uwagę, że też mam siostrę, że on musi mieć jeszcze rodzeństwo.

Plany powiększenia rodziny zakończyły się sukcesem. W Wielkanoc 2026 roku Izabela Janachowska przekazała mężowi radosną nowinę o ciąży, a wkrótce potem pokazała zaokrąglony brzuch w mediach społecznościowych. Drugi syn pary urodził się we wrześniu, a zaledwie cztery tygodnie po porodzie prezenterka zachwycała doskonałą figurą.

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