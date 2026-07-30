Kto wystąpi podczas Miss Supranational 2026? Polsat ogłosił artystów

Podczas finału Miss Supranational 2026 wystąpią Oktavvia, Alicja Szemplińska oraz Blanka. Występy wokalistek zostaną połączone z prezentacjami uczestniczek i kolejnymi etapami międzynarodowego konkursu. Gala odbędzie się w piątek 31 lipca w Nowym Sączu. Początek transmisji zaplanowano na godz. 19:55 w Polsacie.

Blanka wystąpi na Miss Supranational 2026

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd wieczoru będzie Blanka. Wokalistka zyskała ogromną popularność dzięki utworowi „Solo”, z którym reprezentowała Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w 2023 roku. Od tego czasu konsekwentnie rozwija repertuar oparty na energetycznym, tanecznym popie. Polsat przypomina również jej utwór „Cara Mia”. Stacja nie podała jeszcze pełnego repertuaru, który Blanka wykona podczas gali w Nowym Sączu.

Alicja Szemplińska zaśpiewa podczas finału

Na scenie pojawi się również Alicja Szemplińska. Wokalistka jest znana z mocnego głosu i szerokiej skali. Miała reprezentować Polskę podczas odwołanej Eurowizji w 2020 roku z utworem „Empires”. W kolejnych latach rozwijała własną twórczość, łącząc pop z soulowymi i bardziej nastrojowymi brzmieniami. Polsat zapowiada ją jako jedną z najbardziej utalentowanych wokalistek młodego pokolenia i przypomina jej utwór „Pray”.

Oktavvia pojawi się na dwóch galach

Trzecią artystką finału Miss Supranational będzie Oktavvia. Wokalistka tworzy muzykę w klimacie dark popu i nowoczesnego synthwave’u. Artystka zdradziła w rozmowie z Polsatem, że podczas Festiwalu Piękna publiczność usłyszy utwory „If We Meet Tomorrow”, „Crown Me Queen” oraz „I Decide”. Oktavvia ma wystąpić zarówno podczas Miss Supranational, jak i Mister Supranational.

Mam nadzieję, że poruszą serca wielu ludzi i że każdy odnajdzie w nich cząstkę siebie

Muzyczne występy będą częścią rozbudowanego finału, w którym kandydatki zaprezentują się między innymi w specjalnych kolekcjach oraz strojach narodowych.

Kiedy i gdzie oglądać galę?

Finał Miss Supranational 2026 odbędzie się 31 lipca w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Galę poprowadzą Ida Nowakowska i Fezile Mkhize, Mister Supranational 2024. Transmisja rozpocznie się o godz. 19:55 na antenie Polsatu. Polskę reprezentuje Oliwia Mikulska, Miss Polski 2025.