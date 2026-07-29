Mister Supranational 2026 – kiedy i gdzie oglądać? Finał i emisja są w różnych terminach

aszu
2026-07-29 17:02

Kandydaci z kilkudziesięciu krajów wystąpią na jednej scenie, ale polscy widzowie nie zobaczą ich zmagań na żywo. Finał Mister Supranational 2026 odbędzie się podczas Festiwalu Piękna w Nowym Sączu, natomiast telewizyjną emisję zaplanowano dopiero tydzień później. Kiedy oglądać galę?

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Finał Mister Supranational 2026 odbędzie się w sobotę 1 sierpnia w Nowym Sączu. Polsat nie pokaże jednak konkursu tego samego dnia. Retransmisję zaplanowano na niedzielę 9 sierpnia o godz. 19:55. To rozróżnienie jest szczególnie istotne: 1 sierpnia jest datą samego wydarzenia, natomiast 9 sierpnia terminem jego emisji w telewizji.

Mister Supranational 2026 – data finału i transmisji

Najważniejsze informacje:

  • finał w Nowym Sączu: sobota, 1 sierpnia 2026 roku,
  • emisja w telewizji: niedziela, 9 sierpnia 2026 roku,
  • godzina emisji: 19:55,
  • stacja: Polsat,
  • miejsce gali: Amfiteatr Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.

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Ilu kandydatów wystąpi w konkursie? Kto reprezentuje Polskę?

W Mister Supranational 2026 ma wziąć udział 44 uczestników. Dla porównania podczas pierwszej edycji, zorganizowanej w 2016 roku, o tytuł rywalizowało 36 mężczyzn. Kandydaci rozpoczęli zgrupowanie 20 lipca. Najpierw przygotowywali się w Krakowie, a następnie przenieśli się do Krynicy-Zdroju.

Reprezentantem Polski jest Bartosz Gwiazda, Mister Polski 2026. Polsat przedstawia go jako miłośnika aktywnego trybu życia, trenera personalnego i fotomodela. Bartosz Gwiazda zmierzy się z reprezentantami kilkudziesięciu innych krajów. Uczestnicy będą oceniani nie tylko pod względem wyglądu, ale również prezencji, osobowości, sprawności i sposobu zachowania podczas całego zgrupowania.

Co otrzyma zwycięzca?

Na zwycięzcę Mister Supranational 2026 czeka nagroda w wysokości 20 tys. dolarów. W jury znajdą się między innymi Agnieszka Hyży oraz Swann Lavigne z Francji, który zdobył tytuł Mister Supranational 2025. Galę wyreżyseruje Grzegorz Krawiec, natomiast choreografię przygotuje Tomasz Barański.

Kiedy oglądać Mister Supranational 2026?

Mister Supranational zostanie pokazany w niedzielę 9 sierpnia o godz. 19:55 w Polsacie. Będzie to retransmisja gali, która odbędzie się osiem dni wcześniej, 1 sierpnia w Nowym Sączu.

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Mister Supranational