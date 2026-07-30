Tomasz Fornal szczerze po trudnym boju z Ukrainą. Wskazał główny problem Polaków

Reprezentacja Polski awansowała do najlepszej czwórki turnieju finałowego Ligi Narodów. Spotkanie z Ukrainą wymagało jednak od zawodników sporo nerwów, co potwierdził jeden z liderów zespołu.

Tomasz Fornal otwarcie skrytykował styl gry na początku meczu, zaznaczając jednocześnie, że w ostatecznym rozrachunku liczy się wygrana i przepustka do kolejnej rundy.

Przeczytaj, w jaki sposób przyjmujący reprezentacji odniósł się do nerwowej postawy Polaków i jak skomentował nadchodzące starcie półfinałowe ze Słowenią!

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Starcie z reprezentacją Ukrainy miało być dla biało-czerwonych łatwą przeprawą, ale przeciwnicy nie zamierzali poddać się bez walki. Zespół debiutujący w finałach Ligi Narodów po przegranym pierwszym secie zdołał wyrównać stan rywalizacji, sprawiając niespodziankę w drugiej partii. Po stronie polskiej ekipy dało się zauważyć zdenerwowanie, o czym po zakończeniu rywalizacji wspomniał otwarcie Tomasz Fornal.

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Tomasz Fornal ocenia mecz z Ukrainą. Wskazuje na nerwowość na początku

Podopieczni trenera Nikoli Grbicia ostatecznie zapisali na swoim koncie dwie kolejne odsłony i przypieczętowali zwycięstwo, chociaż ich gra momentami nie wyglądała najlepiej. Tomasz Fornal nie ukrywał, że początek spotkania był w wykonaniu Polaków bardzo nerwowy. Jednocześnie zaznaczył, że cel, jakim był awans, został zrealizowany i to on ma teraz największe znaczenie.

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- Najważniejsze, że wygraliśmy. Wydaje mi się, że trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się, jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinałów, a zwycięzców się nie ocenia

Taka ocena wyraźnie pokazuje, że dla biało-czerwonych priorytetem jest w tym momencie wynik sportowy, a nad mankamentami i stylem gry będą pracować w przyszłości.

Tomasz Fornal o nieprzewidywalności w sporcie i meczu ze Słowenią

Fornal zwrócił również uwagę na fakt, że w sporcie nigdy nie ma pewników i każdy przeciwnik może sprawić kłopoty. Jako dowód przypomniał inne zacięte pojedynki w tegorocznym turnieju finałowym, w których faworyci musieli się mocno napracować na końcowy sukces.

- Sport ma to do siebie, że wszystko się może wydarzyć. Widać było też po wczorajszych meczach, czy to Japonia, która męczyła się z teoretycznie najsłabszym rywalem, czy Słoweńcy, którzy grali ponad 30 punktów w dwóch setach. Nie da się przed meczem ocenić, że na 100% któraś drużyna wygra. Nie zawsze idzie jak z płatka

Półfinałowe starcie Polska - Słowenia odbędzie się w sobotę. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 9:00 polskiego czasu.