Liga Narodów siatkarzy. Polska w półfinale po starciu z Ukrainą

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-07-30 15:45

Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów w siatkówce, pokonując Ukrainę 3:1. W kolejnym meczu podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się ze Słowenią. Biało-czerwoni bronią tytułu wywalczonego w poprzedniej edycji.

Liga Narodów siatkarzy. P.jpg
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręce siatkarzy walczących o piłkę nad siatką podczas meczu w hali sportowej.

Triumf w Ningbo

Polscy siatkarze odnieśli zwycięstwo w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Mecz z Ukrainą zakończył się wynikiem 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17). Biało-czerwoni, pod wodzą trenera Nikoli Grbicia, przystąpili do turnieju jako obrońcy tytułu.

Zwycięstwo nad Ukrainą zapewniło reprezentacji Polski miejsce w strefie medalowej. W sobotnim półfinale zmierzą się ze Słowenią. To kolejne ważne spotkanie w drodze do obrony mistrzostwa.

Historia sukcesów polskiej kadry

W drugiej parze półfinałowej tegorocznej edycji Ligi Narodów zagrają reprezentacje Japonii i USA. Rozgrywki te organizowane są przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB) od 2018 roku.

Polska reprezentacja ma na swoim koncie bogatą historię sukcesów w tym turnieju. Biało-czerwoni sześciokrotnie stawali na podium Ligi Narodów. W dorobku mają dwa złote medale (2023, 2025), jeden srebrny (2021) oraz trzy brązowe (2019, 2022, 2024).