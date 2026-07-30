Polska pokonuje Ukrainę 3:1. Awans do półfinału Ligi Narodów

Trudny mecz w Chinach

Polscy siatkarze, broniący tytułu w Lidze Narodów, rozpoczęli spotkanie bardzo mocno. W pierwszym secie szybko zbudowali przewagę dzięki skutecznej grze i wygrali 25:22. Druga partia przyniosła jednak wyrównaną walkę, a Ukraińcy zdołali zrewanżować się takim samym wynikiem (22:25).

Trzeci set ponownie należał do biało-czerwonych, którzy przejęli inicjatywę po skutecznych atakach i blokach (25:20). Czwarta partia była już dominacją podopiecznych trenera Nikoli Grbicia, którzy pewnie zamknęli mecz wynikiem 25:17 i zagwarantowali sobie miejsce w półfinale.

Kto zagra w półfinale?

Najskuteczniejszym graczem polskiej drużyny okazał się Bartłomiej Bołądź, zdobywca 24 punktów, natomiast 16 „oczek” dorzucił Wilfredo Leon. Sobotni półfinał ze Słowenią rozpocznie się o godzinie 9.00 czasu polskiego.

Druga para półfinałowa, rywalizująca o wejście do wielkiego finału Ligi Narodów w Ningbo, to reprezentacje Japonii i Stanów Zjednoczonych. Turniej, organizowany przez FIVB od 2018 roku, po raz kolejny potwierdza wysoką pozycję Polaków na światowej scenie siatkarskiej.