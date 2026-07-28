Kto wystąpi podczas Mister Supranational 2026? Na scenie znane nazwiska

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Podczas gali Mister Supranational 2026 wystąpią FiśBanda, Mateusz Ziółko, Tatiana Okupnik oraz Oktavvia. Artyści uświetnią kolejne prezentacje 44 uczestników międzynarodowego konkursu. Finał odbędzie się 1 sierpnia w Nowym Sączu. Polsat pokaże jego retransmisję 9 sierpnia o godz. 19:55.

FiśBanda po „Must Be the Music” wystąpi w Nowym Sączu

Jednym z wykonawców będzie FiśBanda. Zespół zyskał ogólnopolską rozpoznawalność dzięki udziałowi w trzynastej edycji programu „Must Be the Music”. Grupa zwróciła uwagę jurorów i widzów sceniczną energią oraz wykonaniem utworu „Zbój”. Podczas Mister Supranational FiśBanda ma wnieść do widowiska żywiołowe, inspirowane góralskimi brzmieniami wykonanie.

Mateusz Ziółko jedną z gwiazd gali

Na scenie pojawi się także Mateusz Ziółko. Wokalista jest znany z mocnego głosu i takich utworów jak „W płomieniach”. Artysta ma duże doświadczenie w programach muzycznych i telewizyjnych koncertach. Polsat zapowiada go jako jeden z najmocniejszych męskich głosów polskiej sceny.

Tatiana Okupnik szykuje energetyczny repertuar

Kolejną gwiazdą wieczoru będzie Tatiana Okupnik, przez lata związana z zespołem Blue Café. Wokalistka zdradziła Polsatowi, że wspólnie z muzykami wybrała na Festiwal Piękna repertuar energetyczny, ale utrzymany w kobiecym wydaniu. „Mam nadzieję, że nasza wersja znanych utworów, które zagramy, spodoba się publiczności” – powiedziała w rozmowie z POLSAT.PL. Artystka wystąpi również podczas finału Miss Polski 2026.

Oktavvia wystąpi ponownie

Listę wykonawców uzupełnia Oktavvia, tworząca muzykę w klimacie dark popu i synthwave’u. Wokalistka ma pojawić się na dwóch międzynarodowych galach: Miss Supranational oraz Mister Supranational. W rozmowie z Polsatem zapowiedziała utwory „If We Meet Tomorrow”, „Crown Me Queen” i „I Decide”.

Pełna lista artystów Mister Supranational 2026

Podczas gali wystąpią:

FiśBanda,

Mateusz Ziółko,

Tatiana Okupnik,

Oktavvia.

Wcześniejsza zapowiedź zawierająca Sound’n’Grace i Antka Smykiewicza nie odpowiada aktualnej liście przypisanej przez Polsat do tej gali. Oficjalny materiał stacji wskazuje czterech wymienionych wyżej wykonawców.

Mister Supranational 2026 odbędzie się 1 sierpnia w Nowym Sączu. Widowisko poprowadzą Ida Nowakowska i Fezile Mkhize. Retransmisja zostanie pokazana w niedzielę 9 sierpnia o godz. 19:55 na antenie Polsatu.