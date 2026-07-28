Kto wystąpi podczas Mister Supranational 2026? Na scenie znane nazwiska

Podczas gali Mister Supranational 2026 wystąpią FiśBanda, Mateusz Ziółko, Tatiana Okupnik oraz Oktavvia. Artyści uświetnią kolejne prezentacje 44 uczestników międzynarodowego konkursu. Finał odbędzie się 1 sierpnia w Nowym Sączu. Polsat pokaże jego retransmisję 9 sierpnia o godz. 19:55.
FiśBanda po „Must Be the Music” wystąpi w Nowym Sączu
Jednym z wykonawców będzie FiśBanda. Zespół zyskał ogólnopolską rozpoznawalność dzięki udziałowi w trzynastej edycji programu „Must Be the Music”. Grupa zwróciła uwagę jurorów i widzów sceniczną energią oraz wykonaniem utworu „Zbój”. Podczas Mister Supranational FiśBanda ma wnieść do widowiska żywiołowe, inspirowane góralskimi brzmieniami wykonanie.
Mateusz Ziółko jedną z gwiazd gali
Na scenie pojawi się także Mateusz Ziółko. Wokalista jest znany z mocnego głosu i takich utworów jak „W płomieniach”. Artysta ma duże doświadczenie w programach muzycznych i telewizyjnych koncertach. Polsat zapowiada go jako jeden z najmocniejszych męskich głosów polskiej sceny.
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Tatiana Okupnik szykuje energetyczny repertuar
Kolejną gwiazdą wieczoru będzie Tatiana Okupnik, przez lata związana z zespołem Blue Café. Wokalistka zdradziła Polsatowi, że wspólnie z muzykami wybrała na Festiwal Piękna repertuar energetyczny, ale utrzymany w kobiecym wydaniu. „Mam nadzieję, że nasza wersja znanych utworów, które zagramy, spodoba się publiczności” – powiedziała w rozmowie z POLSAT.PL. Artystka wystąpi również podczas finału Miss Polski 2026.
Oktavvia wystąpi ponownie
Listę wykonawców uzupełnia Oktavvia, tworząca muzykę w klimacie dark popu i synthwave’u. Wokalistka ma pojawić się na dwóch międzynarodowych galach: Miss Supranational oraz Mister Supranational. W rozmowie z Polsatem zapowiedziała utwory „If We Meet Tomorrow”, „Crown Me Queen” i „I Decide”.
Pełna lista artystów Mister Supranational 2026
Podczas gali wystąpią:
- FiśBanda,
- Mateusz Ziółko,
- Tatiana Okupnik,
- Oktavvia.
Wcześniejsza zapowiedź zawierająca Sound’n’Grace i Antka Smykiewicza nie odpowiada aktualnej liście przypisanej przez Polsat do tej gali. Oficjalny materiał stacji wskazuje czterech wymienionych wyżej wykonawców.
Mister Supranational 2026 odbędzie się 1 sierpnia w Nowym Sączu. Widowisko poprowadzą Ida Nowakowska i Fezile Mkhize. Retransmisja zostanie pokazana w niedzielę 9 sierpnia o godz. 19:55 na antenie Polsatu.