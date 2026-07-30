Kto poprowadzi Mister Supranational 2026? Tych samych gospodarzy zobaczymy dzień wcześniej

aszu
2026-07-30 13:06

Jednego wieczoru poprowadzą wybory najpiękniejszej kobiety świata, a następnego wrócą na scenę, by przedstawić kandydatów do tytułu Mister Supranational. Gospodarzami jubileuszowej gali będą Ida Nowakowska i Fezile Mkhize.

Miss Polski, Mister Supranational i Miss Supranational pozują w koronach i szarfach. O konkursie przeczytasz w Eska.
Autor: Materiały prasowe Nowa Scena/ Materiały prasowe Oliwia Mikulska, Bartosz Gwiazda oraz Miss Supranational 2025 w wieczorowych strojach z szarfami i koronami. Oliwia Mikulska w czerwonej sukni z napisem Miss Polski 2025, Bartosz Gwiazda w garniturze z muszką i szarfą Mister 2025, a Miss Supranational 2025 w fioletowej sukni z szarfą Super Seriale.
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Mister Supranational 2026 poprowadzą Ida Nowakowska oraz Fezile Mkhize. Ten sam duet dzień wcześniej będzie gospodarzem finału Miss Supranational. Gala odbędzie się 1 sierpnia w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Polsat pokaże jej retransmisję 9 sierpnia o godz. 19:55.

Ida Nowakowska gospodynią Mister Supranational

Ida Nowakowska jest tancerką, jurorką i prezenterką mającą doświadczenie w prowadzeniu koncertów, programów rozrywkowych i transmisji na żywo. Podczas gali będzie zapowiadać kolejne prezentacje kandydatów, występy muzyczne oraz najważniejsze decyzje jury. Dzięki doświadczeniu tanecznemu dobrze zna również pracę z rozbudowaną choreografią i dużymi zespołami występującymi na scenie.

U jej boku stanie Fezile Mkhize z Republiki Południowej Afryki. Jest lekarzem, modelem, aktorem i prezenterem telewizyjnym, ale z konkursem łączy go coś jeszcze. W 2024 roku sam zdobył tytuł Mister Supranational. Wróci więc na galę jako były zwycięzca i gospodarz wydarzenia. Zna emocje związane z kolejnymi etapami rywalizacji oraz momentem oczekiwania na ostateczny werdykt.

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Kto odpowiada za galę?

Reżyserem finału Mister Supranational 2026 jest Grzegorz Krawiec. Choreografię przygotowuje Tomasz Barański, którego widzowie znają między innymi z telewizyjnych programów tanecznych i dużych widowisk scenicznych. W konkursie wystąpi 44 reprezentantów różnych państw. Polskę reprezentować będzie Bartosz Gwiazda.

Kiedy Polsat pokaże Mister Supranational?

Konkurs odbędzie się w sobotę 1 sierpnia, jednak widzowie Polsatu zobaczą go z opóźnieniem. Retransmisja zostanie wyemitowana w niedzielę 9 sierpnia o godz. 19:55.

Mister Supranational 2026 – najważniejsze informacje:

prowadzący: Ida Nowakowska i Fezile Mkhize,data finału: 1 sierpnia 2026 roku,data emisji: 9 sierpnia 2026 roku,godzina: 19:55,stacja: Polsat,miejsce: Nowy Sącz.

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Mister Supranational