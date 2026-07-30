Jagiellonia Białystok zagra z Motorem Lublin. Trener Siemieniec szykuje niespodzianki

Skupienie na własnej drużynie i sparingu

Szkoleniowiec białostockiego zespołu zaznaczył, że dla niego priorytetem w ostatnich dniach była postawa podopiecznych. Adrian Siemieniec dokładnie przeanalizował zarówno ligowe starcie z Koroną Kielce, jak i wygrany 1:0 sparing z ŁKS Łomża. Ten drugi mecz kontrolny był cenną okazją do sprawdzenia nowych graczy. Zyskali oni szansę na pokazanie swoich umiejętności, ponieważ nie przeszli pełnego cyklu przygotowawczego z pierwszą drużyną.

Przeciwnik z Lublina zaliczył bardzo solidny początek w lidze. Motor Lublin, trenowany obecnie przez Mariusza Misiurę, w pierwszej kolejce ekstraklasy zremisował na wyjeździe 2:2 z Widzewem Łódź. Starcie to dostarczyło kibicom wielu sportowych emocji oraz obfitowało w bramkowe sytuacje. Trener rywali Jagiellonii zaznaczył jednak, że wolał koncentrować się na detalach związanych z funkcjonowaniem własnego zespołu w tamtym spotkaniu.

"- Z punktu widzenia kibicowskiego był to na pewno fajny do oglądania mecz, dużo się w nim działo (...), ale ja większą uwagę przykładam do analizy naszej gry - mówił w czwartek dziennikarzom trener Jagiellonii przed wyjazdem Białostoczan do Lublina."

"- Moja uwaga była skupiona na tym, by wycisnąć jak cytrynę - w kontekście analizy - te dwa spotkania. Oczywiście równolegle toczy się proces analizy gry przeciwnika, ale ten największy »focus« na początku tygodnia miałem przełożony na drużynę, bo te wnioski były dla mnie najbardziej istotne - mówił Siemieniec."

Co zmieni nowy pomocnik w Jagiellonii?

Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca został we wczesnej fazie sezonu istotnie wzmocniony w strefie centralnej boiska. Od środy w kadrze meczowej trenuje nowy, 25-letni duński pomocnik Anders Klynge, grający wcześniej w norweskim FK Bodoe/Glimt. Jego głównym zadaniem jest załatanie luki w środku pola, która powstała po niedawnym transferze Bartosza Mazurka do Red Bull Salzburg. Zawodnik od razu znalazł się w pełnym składzie na wyjazdowe starcie.

Sztab szkoleniowy zapowiada możliwe roszady w wyjściowej jedenastce na piątkowy wieczór, by zachować świeżość zawodników. Mecz w Lublinie rozpocznie się punktualnie o godzinie 20:30, a wkrótce potem zespół czeka bój w eliminacjach Ligi Europy. Białostoczanie zagrają u siebie w trzeciej rundzie ze szkockim klubem Rangers FC. Ta europejska rywalizacja w dużej mierze ukierunkuje polską drużynę pod kątem wyzwań w całej jesiennej rundzie zmagań.

"- Jednocześnie musimy od samego początku punktować w ekstraklasie - dodał."