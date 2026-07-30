Były napastnik Botafogo zginął pod gruzami. Tragiczna śmierć Tassio Mai dos Santosa w Rio de Janeiro

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-07-30 15:53

Brazylijski sport okrył się żałobą po nagłej śmierci 41-letniego Tassio Mai dos Santosa. Były piłkarz stracił życie w dramatycznych okolicznościach podczas gwałtownej nawałnicy, która uderzyła w Rio de Janeiro. Sportowiec został przygnieciony przez zawaloną konstrukcję budynku. To kolejna ofiara potężnego żywiołu w tym regionie.

  • Środowisko piłkarskie jest wstrząśnięte informacją o dramatycznej śmierci byłego zawodnika z Brazylii, Tassio Mai dos Santosa.
  • 41-letni sportowiec poniósł śmierć na terenie Rio de Janeiro, gdzie uderzenie potężnego frontu atmosferycznego doprowadziło do zawalenia się ściany, która go ostatecznie przygniotła.
  • Jego dawny zespół, Botafogo, opublikował oficjalne pożegnanie, podczas gdy na jaw wychodzą kolejne tragiczne informacje o skutkach niszczycielskiego żywiołu.

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w minioną środę, kiedy to przez Rio de Janeiro przetoczył się huraganowy wiatr, osiągający w porywach nawet 120 kilometrów na godzinę. Tassio Maia dos Santos przebywał wtedy w zabytkowej posiadłości położonej w dzielnicy Santa Teresa. Miejsce to słynie z doskonałego widoku na figurę Chrystusa Odkupiciela oraz Głowę Cukru. Ekstremalne warunki pogodowe sprawiły, że konstrukcja jednego z murów nie wytrzymała i runęła bezpośrednio na budynek.

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Dawny gracz drużyny Botafogo zginął na miejscu pod zwałami cegieł i betonu. Razem z nim śmierć poniósł jego bliski znajomy i partner w interesach, Vandre Cordeiro. Ten makabryczny wypadek miał miejsce na terenie obiektu, który zazwyczaj tętni życiem, służąc jako przestrzeń do organizacji przyjęć weselnych oraz różnego rodzaju uroczystości.

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Śmierć Tassio Mai dos Santosa. Botafogo żegna piłkarza

Tragiczne doniesienia o stracie 41-latka wywołały natychmiastową reakcję jego byłego pracodawcy. Działacze brazylijskiego klubu Botafogo wystosowali publiczne oświadczenie. Zespół przekazał wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny i bliskich zmarłego sportowca.

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- Z głębokim żalem Botafogo opłakuje odejście byłego zawodnika, Tassio Mai dos Santosa, który nosił naszą koszulkę w 2015 roku, w wieku 41 lat. W tej chwili żałoby klub składa najgłębsze kondolencje rodzinie, przyjaciołom i wszystkim, którzy mieli zaszczyt go znać. Spoczywaj w pokoju - przekazał klub w oficjalnym komunikacie.

Zmarły zawodnik mógł pochwalić się bogatym doświadczeniem, a jego kariera na murawie trwała łącznie siedemnaście lat. W tym czasie reprezentował barwy dwudziestu siedmiu różnych drużyn, grając między innymi dla bułgarskiego zespołu CSKA Sofia oraz kostarykańskiej ekipy Deportivo Saprissa. Profesjonalne uprawianie sportu zakończył ostatecznie w 2019 roku.

Wichura nad Rio de Janeiro zbiera śmiertelne żniwo

Kataklizm, w którym zginął emerytowany napastnik, spowodował rozległe zniszczenia w wielu częściach Rio de Janeiro. Połamane konary drzew, uszkodzona infrastruktura energetyczna oraz wstrzymanie kursowania linii metra doprowadziły do komunikacyjnego paraliżu. Tysiące mieszkańców zostało nagle odciętych od dostaw prądu i możliwości swobodnego przemieszczania się.

Całkowity bilans tego pogodowego dramatu okazuje się fatalny. Obok piłkarza i jego znajomego, żywioł zabił jeszcze trzy inne osoby. Wśród nich znalazł się rybak, którego statek poszedł na dno w trakcie silnego sztormu. Lokalne środki masowego przekazu donoszą również o dwóch kolejnych zgonach w sąsiednim stanie São Paulo, gdzie obywatele zostali przygnieceni przez powalone wiatrem drzewa.

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