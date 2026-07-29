Kto poprowadzi Miss Polski 2026? Obie doskonale znają emocje konkursów piękności

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Finał Miss Polski 2026 poprowadzą Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska. Dla obu prezenterek będzie to powrót do świata, od którego zaczynała się ich droga do telewizji. Polsat podkreśla, że prowadzące same znają emocje towarzyszące udziałowi w konkursach piękności. Najpiękniejszą Polkę poznamy w niedzielę 2 sierpnia 2026 roku. Transmisja finału z Nowego Sącza rozpocznie się o godz. 19:55 w Polsacie.

Agnieszka Hyży wraca na scenę Miss Polski

Dla Agnieszki Hyży prowadzenie finału ma szczególne, osobiste znaczenie. Zanim została jedną z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek Polsatu, sama wystartowała w konkursie Miss Polski. Jak wspominała w rozmowie opublikowanej przez stację, podczas swojego finału obserwowała prowadzących galę Zygmunta Chajzera i Macieja Dowbora. To właśnie wtedy miała pomyśleć, że również chciałaby kiedyś pracować w telewizji.

Po latach wraca na tę samą scenę już nie jako kandydatka, lecz gospodyni wydarzenia. „Ten konkurs to przede wszystkim historia, która pięknie zatoczyła koło” – mówiła Agnieszka Hyży w rozmowie z Polsatem. Prezenterka przyznała, że doskonale pamięta emocje, które towarzyszą finalistkom. Za efektownymi prezentacjami i dopracowanymi stylizacjami kryją się bowiem długie przygotowania, próby, stres oraz oczekiwanie na werdykt jury.

Ilona Krawczyńska także startowała w konkursach piękności

Drugą prowadzącą finału Miss Polski 2026 będzie Ilona Krawczyńska, znana widzom Polsatu między innymi z programu „Farma”, koncertów telewizyjnych i „Dancing with the Stars. Tańca z Gwiazdami”. Ona również ma doświadczenie związane z konkursami piękności. W 2014 roku zdobyła tytuł Miss Ziemi Łódzkiej, a następnie reprezentowała Polskę podczas finału Miss Bikini Universe w Chinach.

Ilona Krawczyńska wie więc, z czym mierzą się uczestniczki stojące przed jury, kamerami i publicznością. Dziś sama jest doświadczoną prezenterką, która regularnie prowadzi duże widowiska Polsatu.

Po raz pierwszy finał poprowadzą dwie kobiety?

Tegoroczna gala może być wyjątkowa również ze względu na sam skład prowadzących. Agnieszka Hyży zwróciła uwagę, że prawdopodobnie po raz pierwszy w historii finału Miss Polski głównymi gospodyniami będą dwie kobiety.

Mam wrażenie, że to pierwsza taka sytuacja w historii konkursu, kiedy finał prowadzą dwie kobiety. Bardzo podoba mi się ta symbolika – podkreśliła prezenterka w materiale Polsatu.

Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska poprowadzą główną część widowiska. Za kulisami pojawią się natomiast Aleksander Sikora oraz Kasandra Zawal, zdobywczyni tytułu Miss Polski 2024. Ich zadaniem będzie pokazywanie atmosfery panującej poza główną sceną oraz rozmowy z uczestniczkami. To właśnie na backstage’u widzowie będą mogli zobaczyć reakcje finalistek przed kolejnymi wyjściami i po ogłoszeniu najważniejszych decyzji jury.

Kiedy oglądać finał Miss Polski 2026?

Finał Miss Polski 2026 odbędzie się w niedzielę 2 sierpnia w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. O koronę powalczą 24 finalistki wybrane podczas wcześniejszych etapów konkursu. Transmisja rozpocznie się o godz. 19:55 na antenie Polsatu. Podczas gali uczestniczki zaprezentują się w kilku odsłonach, a wieczór zakończy koronacja nowej Miss Polski.