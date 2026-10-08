Konflikt w "Top Model". Dominik i Kuba nie ukrywają, że się nie znoszą. "Wygląda jak burak"

Rywalizacja między Kubą a Dominikiem

Dominik Pytel i Kuba Bara zdecydowanie należą do grona faworytów 15. edycji "Top Model". Obaj świetnie wychodzą na zdjęciach oraz zdobywają najważniejsze pokazy. Być może właśnie to sprawiło, że zaczęli ze sobą bezpośrednio konkurować. Dominik jest uczestnikiem świadomym swoich sukcesów. Po udanym zadaniu czy castingu lubi się pochwalić innym. Jedni mu przyklaskują, a drudzy uważają, że brakuje mu skromności. W tym drugim gronie jest właśnie Kuba.

Ja nie lubię jego głupich odzywek - powiedział Kuba patrząc, jak Dominik pozuje do zdjęcia.

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Kuba ma dość zachowania Dominika

Kuba przypomniał sytuację, kiedy Dominik żartobliwie zwrócił uwagę na zaczerwienie jednej z koleżanek z Domu Modelek i Modeli. Jeden z uczestników zwrócił mu uwagę, że Dominik nie miał złych intencji. Kuba stwierdził jednak, że to niemiłe, tym bardziej że sam bardzo często robi się czerwony na twarzy.

Gabi po jakimś zadaniu zaczerwieniła się. Po sportowym dniu, a on do niej mówi, że wygląda jak truskawka. On za każdym razem wygląda jak burak - mówił Kuba w 6. odcinku programu "Top Model".

"Ja sam byłem gnębiony"

Słowa Dominika w kierunku do Gabi bardzo nie spodobały się Kubie, któremu takie zachowanie kojarzy się z trudnymi czasami szkolnymi. Przed kamerą powiedział, że musiał zmagać się z wykluczeniem.

Ja tego nie lubię, bo ja sam byłem gnębiony w szkole. Bardzo długi okres. Dopiero w technikum ludzie zaczęli mnie lubić też za to, jakim byłem, jaki jestem. Bardzo dużo razy zmieniałem podstawówkę. Musiałem się dostosowywać do ludzi - opowiadał Kuba Bara, który jako nastolatek walczył z poważną otyłością.