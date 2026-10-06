Mateusz Maga ma klatę jak plastikowy Ken. Wygląda zupełnie inaczej niż w "Top Model"

"Top Model": Mateusz Maga zapisał się w historii programu

"Top Model" zadebiutował na antenie TVN we wrześniu 2010 roku. Program niemal od razu stał się hitem stacji i wzbudzał wśród widzów wiele emocji. Szesnaście lat później nadal potrafi zaskoczyć. Najnowsza, piętnasta edycja, ruszyła 2 września.

O wygraną i szansę na podbicie wybiegów walczy kilkunastu uczestników. Wśród ulubieńców widzów znajduje się 21-letni Hugon Jamróz. Wierni fani programu od razu porównali go do uczestnika czwartej edycji "Top Model"- Mateusza Magi.

Długowłosy blondyn wyróżniał się swoją androgyniczną urodą. Chociaż ostatecznie nie dostał się nawet do finału, to został jednym z najbardziej pamiętnych uczestników "Top Model". Równocześnie oryginalna uroda oraz styl modela sprawił, że musiał zmagać się z falą hejtu.

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"Top Model": Mateusz Maga zmienił się nie do poznania!

Po programie Mateusz Maga z sukcesami pracował na międzynarodowych wybiegach. Brał udział w wielu sesjach zdjęciowych. W 2017 roku powrócił do TVN-u jako uczestnik "Agent - Gwiazdy". W tym samym roku próbował rozwinąć karierę muzyczną.

Dziś Mateusz Maga unika show-biznesu. Chociaż prowadzi profil na Instagramie, to nie publikuje za wiele treści. Od pewnego czasu mieszka w Londynie, gdzie nadal rozwija się jako model. Nie przypomina już blondwłosego młodzieńca sprzed lat.

34-latek jest stałym bywalcem siłowni. Intensywne treningi sprawiły, że może pochwalić się imponującą muskulaturą. Jedna rzecz pozostała bez zmian - długie włosy w kolorze jasnego blondu.

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Quiz dla fanów "Top Model". Pamiętasz, kto wygrał poprzednie edycje? Pytanie 1 z 9 Kto wygrał pierwszą edycję Top Model? Olga Kaczyńska Anna Piszczałka Paulina Papierska Następne pytanie