"Top Model" - kto odpadł 7.10.2026? Doszło do kolejnej kontrowersyjnej eliminacji? Wynik 6. odcinka

"Top Model 2026" - co dzieje się w 15. edycji?

15. sezon popularnego reality show trwa w najlepsza. W tegorocznym "Top Model" nie brakuje emocji. Mamy zmiany w gronie jurorów. Do Joanny Krupy, Marcina Tyszki, Katarzyny Sokołowskiej i Dawida Wolińskiego dołączyła stylistka Ewelina Gralak, która przypadła do gustu widzom. Mamy także nową prowadzącą. Klaudia El Dursi zastąpiła w tej roli Michała Piróga, który po wielu latach postanowił porzucić "Top Model". Rewolucja była także w samej formule show. Nie było bootcampu, a po castingach uczestnicy od razu trafiły do Domu Modeli i Modelek. Nie jednego, a dwóch! Z czasem połowa z nich odpadła i teraz mamy już finałowe grono osób, które w jednym domu walczą o zwycięstwo. W poprzednich odcinkach internauci narzekali na werdykty jury. Jak jest tym razem?

ZOBACZ TAKŻE: Mira Majchrzak z "Top Model" w dzieciństwie. Sławni rodzice szybko zrobili z niej gwiazdę! [ZDJĘCIA]

Eva Pietruk z "Top Model" o okropnym hejcie: Wpadłam w depresję, obsesyjnie czytałam komentarze

"Top Model 2026" - kto odpadł 7 października?

Za nami kolejny odcinek "Top Model". Po zakończeniu panelu, na którym jurorzy ocenili ostatnie sesje zdjęciowe uczestników, odbyła się narada, której celem było podjęcie decyzji o eliminacji jednego uczestnika. Nie był to prosty wybór, ale ostatecznie udało się wybrać jedno nazwisko. Na koniec odcinka, który widzowie zobaczyli 7.10.2026, przewodnicząca poinformowała, że w tym tygodniu z 15. edycją "Top Model" żegna się Igor Michalczyk. Czy zgadzacie się z tym werdyktem?

Sonda Czy zgadzasz się z wynikiem tego odcinka "Top Model"? Tak, dobra decyzja! Nie, znowu niesprawiedliwy werdykt!

"Top Model 2026" - pozostali uczestnicy

Kto dalej ma szansę na zostanie zwycięzcą 15. edycji "Top Model"? Oto lista uczestników, którzy dalej walczą o wygraną:

Jakub Bara

Gabriela Filipkowska

Martyna Hildebrand

Hugon Jamróz

Leni Lisek

Mira Majchrzak

Benjamin Nhial

Helena Pszczoła

Weronika Pusta

Dominik Pytel

Tymoteusz Rozbicki

Igor Sielicki

Kuba Stanicki

Julia Ueda