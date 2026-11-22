Miley Cyrus i Maxx Morando pobrali się w sobotę 21 listopada w Palm Springs w Kalifornii. Ceremonia odbyła się przy basenie w prywatnej posiadłości. Miley wybrała białą suknię z odkrytymi plecami, a Morando tradycyjny smoking. Podczas uroczystości zabrzmiało "Love Is Like a Butterfly" z 1974 roku, nagrane przez zmarłą matkę chrzestną piosenkarki, Dolly Parton.

Rodzina Miley Cyrus na ślubie w Palm Springs

Jak podaje Usmagazine.com wśród gości byli rodzice piosenkarki. Jej matka, Tish Cyrus, przyszła z mężem, aktorem Dominikiem Purcellem. Oboje ubrali się na czarno. Ojcu Miley, Billy’emu Rayowi Cyrusowi, towarzyszyła partnerka, modelka i aktorka Elizabeth Hurley. Na uroczystości pojawiły się także siostry wokalistki - Noah i Brandi.

Wśród gości znalazł się również model Damian Hurley, syn Elizabeth. Damian pozował do rodzinnego zdjęcia z nowożeńcami, Noah, Billym Rayem i swoją matką.

Osobiste przysięgi nowożeńców

Ceremonię miał poprowadzić Wayne Coyne, lider The Flaming Lips. Z Miley współpracował przy albumie "Miley Cyrus & Her Dead Petz" z 2015 roku oraz teledysku zespołu do utworu "Blonde SuperFreak Steals the Magic Brain".

Usmagazine.com podaje, że podczas przysięgi Miley zwróciła się do Morando słowami:

"Zanim cię poznałam, byłam zagubiona, a znajdując ciebie, odnalazłam samą siebie" oraz "Tworzenie z tobą to moja absolutnie ulubiona rzecz, dlatego nie mogę się doczekać, aż stworzymy razem dziecko! Mam nadzieję, że nasze dziecko będzie miało twoje włosy, ale przede wszystkim mam nadzieję, że odziedziczy twoją słodką naturę".

Morando odpowiedział:

Będę mężem, przy którym będziesz czuła się bezpieczna i wspierana. Chcę być przy tobie i naszej rodzinie każdego dnia… Dzięki tobie jestem lepszą wersją samego siebie.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

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