Katy Perry i Justin Trudeau jak gołąbeczki na gali charytatywnej. Fajna para?

Co roku gala organizacji Baby2Baby przyciąga celebrytów, którzy otwarcie wspierają działania tej fundacji pomagającej dzieciom w potrzebie. Charytatywne wydarzenie to nie tylko okazja, by nagłośnić ideę i zebrać ogromne środki, ale także, by wyróżnić szczególnie zasłużone osoby. Na tegorocznej edycji show skradli Katy Perry i jej partner, były premier Kanady - Justin Trudeau.

Katy Perry i Justin Trudeau. Romans, który zaskoczył cały świat

Związek, który najpierw wydawał się nieprawdopodobny, ale szybko oficjalnie okazał się faktem, wzbudził w 2025 roku prawdziwą sensację. Po rozstaniu z Orlando Bloomem jedna z najsławniejszych amerykańskich piosenkarek chciała poświęcić się przede wszystkim córce. Szybko na jej drodze pojawił się jednak rozwiedziony Justin Trudeau, były premier Kanady. Plotki w mediach wybrzmiały bardzo szybko i z czasem para przestała się ukrywać, otwarcie pokazując wspólnie spędzane chwile. Katy Perry, podsumowując swoją trasę koncertową, pokusiła się nawet o nazwanie partnera "miłością życia".

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Zakochani nie szczędzili sobie czułości na charytatywnej gali

Po tym, jak rok temu organizacja Baby2Baby odznaczyła swoją nagrodą Serenę Williams za wspieranie zdrowia kobiet po porodach, tym razem gwiazdą wyróżnioną za otwarte wspieranie dzieci w potrzebie została Demi Moore. 64-letnia aktorka przyszła na uroczystą galę w towarzystwie własnych dzieci, co przyciągnęło uwagę mediów. Równie dużym zainteresowaniem cieszyła się jednak także wyjątkowa para: Katy Perry i Justin Trudeau.

Zakochani chętnie pozowali do zdjęć, nie rezygnując z czułych gestów i głębokich spojrzeń. Piosenkarka wielokrotnie podkreślała, że mimo wielu życiowych zmian najważniejsze jest dla niej dobro córki, Daisy, natomiast najstarszy syn polityka wyznał publicznie, że doskonale się dogaduje z nową macochą. Udana para? Zobaczcie sami!

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