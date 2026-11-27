Pawbeats, czyli Marcin Pawłowski, jest bydgoskim producentem, który współpracuje z wieloma czołowymi artystami polskiej sceny muzycznej. Tym razem padło na rapera i jedną z najpopularniejszych wokalistek. Kizo i Justyna Steczkowska dołączyli do numeru "Polska gurom" o wyprawie do Pakistanu. Czy to będzie nasza propozycja na Eurowizję 2027?

Justyna Steczkowska, Kizo i Pawbeats - "Polska gurom". Mem trafił do ich piosenki

We wrześniu 2026 roku Pawbeats oraz youtuber Jakub "Patec" Patecki jako pierwsi zdobyli nienazwany wcześniej szczyt w pakistańskim Północnym Karakorum. Kolejny wierzchołek w tym samym rejonie gór otrzymał dzięki nim nazwę na cześć Roberta Lewandowskiego - RL9. Teraz do ich dziewiczej wyprawy nawiązuje wydany właśnie numer "Polska gurom", z tytułem odnoszącym się oczywiście do internetowego mema. Do projektu dołączyli raper Kizo i wokalistka Justyna Steczkowska, a przy utworze pracowali także Stanisław Słowiński, Kamil Radzimowski oraz Chór Pawbeats Orchestra i Chór Akademicki Akademii Muzycznej.

Pojadą na Eurowizję 2027?

Co ciekawe, po tym, jak jakiś czas temu Pawbeats zapytał fanów na Instagramie o kwestię zgłoszenia do polskich preselekcji, producent znowu wrócił do tego tematu. Po premierze "Polska gurom" z Kizo i Steczkowską zasugerował udział w Eurowizji 2027, a słuchacze szybko przyklasnęli temu pomysłowi w komentarzach.

Tak między nami to numer trzeba zgłosić na Eurowizję xd - czytamy we wpisie, który opublikował Pawbeats.

Żart czy poważna propozycja? Tego nie wiemy. Zgłoszenia do polskich preselekcji zakończyły się 15 listopada, a tuż przed Bożym Narodzeniem poznamy wyłonionych finalistów. Być może jest więc już za późno. Warto też przypomnieć, że Justyna Steczkowska - reprezentantka Polski na Eurowizji w 1995 i 2025 roku - ostatnio krytycznie wypowiedziała się na temat polityki Izraela, zapewne nie chcąc już ponownie brać udziału w imprezie z reprezentacją tego kraju.

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Steczkowska nie unika duetów z muzykami

Projekt znanego producenta i rapera to absolutnie nie pierwszy raz, kiedy Justyna Steczkowska zaskakuje współpracą z innymi muzykami. Latem fani Skolima szaleli do ich wspólnego numeru "Mamacita", a już dziesięć lat temu artystka nawiązała współpracę z Pawbeats Orchestra. Czy w większym składzie skusiłaby się na Eurowizję po raz trzeci? Czas pokaże!

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