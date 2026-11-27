W piątkowym meczu piłkarskiej Ekstraklasy Raków Częstochowa przegrał u siebie z Piastem Gliwice 1:2. Wynik spotkania otworzył Leandro Sanca w 22. minucie, a prowadzenie gości podwyższył Quentin Boisgard w 38. minucie. Bramkę dla gospodarzy zdobył Mahir Emreli w 59. minucie. Na stadionie zasiadło 4 945 widzów, a mecz sędziował Jarosław Przybył z Kluczborka.

Brak zmian w składach. Przebieg pierwszej połowy

Trenerzy obu drużyn wystawili takie same jedenastki jak w poprzedniej kolejce, w której Raków pokonał Widzew Łódź 3:1, a Piast wygrał z Koroną Kielce 2:0. W 4. minucie gospodarze mieli szansę na prowadzenie, ale po uderzeniu Tomasza Pieńki piłka trafiła w słupek. Pierwszą groźną sytuację gliwiczanie stworzyli w 14. minucie, kiedy Leandro Sanca zakończył kontrę strzałem, po którym bramkarz wybił piłkę na rzut rożny.

Osiem minut później ten sam zawodnik zdobył bramkę. Akcję zainicjował Quentin Boisgard, a asystę przy trafieniu zaliczył Hugo Vallejo. W 36. minucie bramkarz Rakowa miał problemy ze złapaniem piłki po strzale Ivana Limy, jednak zdołał naprawić swój błąd. W 38. minucie celnym strzałem kolejną kontrę zakończył Boisgard, ustalając wynik do przerwy na 0:2.

Gol kontaktowy. Próby wyrównania

W 50. minucie Oskar Repka po uderzeniu głową posłał piłkę obok bramki. Kontaktowy gol padł w 59. minucie po błędzie Oskara Leśniaka blisko pola karnego Piasta. Lamine Diaby-Fadiga przejął piłkę i podał na lewo, gdzie akcję wykończył Mahir Emreli. W 66. minucie sędzia analizował sytuację pod kątem rzutu karnego dla Piasta, jednak uznał, że Erick Otieno zagrał piłkę klatką piersiową, a nie ręką.

Raków miał najlepszą okazję do wyrównania w 78. minucie, ale strzał Lamine Diaby-Fadigi obronił Domen Gril.

Bramki: 0:1 Leandro Sanca (22), 0:2 Quentin Boisgard (38), 1:2 Mahir Emreli (59).

Żółta kartka - Raków Częstochowa: Jean Carlos Silva, Fran Tudor.

Piast Gliwice: Jorge Felix, Hugo Vallejo, Quentin Boisgard, Francisco Sierralta.

Sędzia: Jarosław Przybył (Kluczbork).

Widzów 4 945.

Raków Częstochowa: Tarik Karić - Fran Tudor, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas - Jean Carlos Silva (46. Lamine Diaby-Fadiga), Oskar Repka, Władysław Koczerhin (86. Oliwier Kwiatkowski), Erick Otieno (77. Adin Molnar) - Tomasz Pieńko (77. Jakub Jendryka), Mahir Emreli (79. Isak Brusberg), Patryk Makuch.

Piast Gliwice: Domen Gril - Emmanuel Twumasi, Juande Rivas, Francisco Sierralta (46. Jakub Czerwiński), Jakub Lewicki - Ivan Lima (74. Szczepan Mucha), Oskar Leśniak (66. Jakub Łabojko), Andreas Katsantonis (74. Samuel Ntamack), Quentin Boisgard, Hugo Vallejo - Leandro Sanca (85. Jorge Felix).