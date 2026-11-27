W spotkaniu piłkarskiej Ekstraklasy zespół Rakowa Częstochowa przegrał z Piastem Gliwice 1:2, a do przerwy utrzymywał się wynik 0:2.

Wynik spotkania otworzył w 22. minucie Leandro Sanca, a w 38. minucie na 0:2 podwyższył Quentin Boisgard. Jedyną bramkę dla Rakowa zdobył w 59. minucie Mahir Emreli.

Żółte kartki w drużynie Rakowa Częstochowa otrzymali Jean Carlos Silva oraz Fran Tudor, z kolei w zespole Piasta Gliwice ukarani w ten sposób zostali Jorge Felix, Hugo Vallejo, Quentin Boisgard i Francisco Sierralta.

Spotkanie sędziował Jarosław Przybył z Kluczborka. Mecz z trybun obejrzało łącznie 4945 widzów.

Składy obu drużyn

Raków Częstochowa: Tarik Karić - Fran Tudor, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas - Jean Carlos Silva (46. Lamine Diaby-Fadiga), Oskar Repka, Władysław Koczerhin (86. Oliwier Kwiatkowski), Erick Otieno (77. Adin Molnar) - Tomasz Pieńko (77. Jakub Jendryka), Mahir Emreli (79. Isak Brusberg), Patryk Makuch.

Piast Gliwice: Domen Gril - Emmanuel Twumasi, Juande Rivas, Francisco Sierralta (46. Jakub Czerwiński), Jakub Lewicki - Ivan Lima (74. Szczepan Mucha), Oskar Leśniak (66. Jakub Łabojko), Andreas Katsantonis (74. Samuel Ntamack), Quentin Boisgard, Hugo Vallejo - Leandro Sanca (85. Jorge Felix).