W warszawskiej Kinotece 26 listopada 2026 roku odbył się przedpremierowy pokaz nowego serialu TVP „Resort” w reżyserii Kingi Dębskiej. Na wydarzeniu zjawiła się obsada produkcji z polskiego kina i telewizji, a w tym gronie znaleźli się między innymi Borys Szyc, Agnieszka Warchulska, Weronika Książkiewicz, Jan Englert oraz Ilona Ostrowska. Szczególną uwagę zwrócił strój ostatniej z wymienionych aktorek, kojarzonej z rolą Lucy w serialu „Ranczo”.

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Ilona Ostrowska na premierze serialu „Resort”. Aktorka wybrała przeźroczysty golf

Podczas spotkania obsada opowiadała o granych przez siebie postaciach. Choć wszyscy zaproszeni goście postawili na stylowe kreacje, to właśnie stylizacja Ilony Ostrowskiej skupiła na sobie spojrzenia obecnych. Aktorka włożyła czarny garnitur zestawiony z brązowym golfem. Górna część garderoby okazała się w zasadzie przeźroczysta i odsłaniała nie tylko skąpy czarny biustonosz.

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Agnieszka Warchulska jako dziennikarka Renata Leska. Kogo zagra w serialu TVP?

Osią fabuły jest postać dziennikarki Renaty Leskiej, w którą wciela się Agnieszka Warchulska. Bohaterka wyciąga na światło dzienne mroczne kulisy polityki oraz nieprawidłowości przy zarządzaniu publicznymi pieniędzmi z Funduszu Polska. Ważną rolę w historii odgrywa także kierujący politycznymi rozgrywkami wicepremier Piotr Bratek, grany przez Borysa Szyca. Obok głównej intrygi rozgrywają się prywatne dramaty postaci, obejmujące ich relacje rodzinne, miłość i dylematy moralne.

Agnieszka Warchulska przybliżyła swoją bohaterkę i wyjaśniła, dlaczego ta propozycja tak bardzo przypadła jej do gustu.

„Myślę, że takiego serialu jeszcze nie było. Mamy bardzo dużo dobrych historii kryminalnych, obyczajowych, thrillerów, ale nie było nic podobnego do tego serialu. Dobre jest tempo opowieści. Jest dużo wątków, które krążą wokół głównego tematu i powoli się zazębiają. Kiedy 30 lat temu stałam przed wyborem swojego zawodu, rozważałam również dziennikarstwo. Umiem zadawać pytania, rozmawiać z ludźmi, więc tym bardziej ta rola mi się spodobała. Mam wrażenie, że Renata Lenska to dziennikarka wzorowana na Krystynie Jandzie z filmów Andrzeja Wajdy. Energia, dociekliwość, bezkompromisowość” – powiedziała Agnieszka Warchulska.

Borys Szyc i Kinga Dębska o kulisach produkcji. Kiedy premiera serialu „Resort”?

Swoją postać wicepremiera Piotra Bratka scharakteryzował także Borys Szyc.

„Mój bohater jest kompletnie zakompleksiony. Z gigantycznym ego. Bez talentu. Bez poczucia humoru. Z chorą ambicją. Jedynym pozytywnym aspektem w jego życiu jest żona (w tej roli Weronika Książkiewicz), której też do końca nie docenia” – mówił Borys Szyc.

Założenia stojące za powstaniem produkcji przedstawiła z kolei reżyserka serialu Kinga Dębska.

„Chciałam po prostu opowiedzieć historię, która dotknie, poruszy, powie coś więcej o ludziach, którzy nami rządzą. Newsy pokazują politykę naskórkowo. My chcemy wejść głębiej. Pokazać historię bohaterów, wykluczonych do szpiku kości. Mechanizmy władzy, polityki, brudną grę i korupcję” – tłumaczyła Kinga Dębska.

Licząca pięć odcinków produkcja Kingi Dębskiej reprezentuje gatunek political fiction, a pierwszy odcinek zadebiutuje na antenie TVP 17 stycznia. Przedpremierowy pokaz odbył się w ramach tegorocznej odsłony festiwalu BNP Paribas SerialCon, który trwa w Kinotece do 29 listopada pod patronatem medialnym Telewizji Polskiej.

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