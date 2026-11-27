Siatkarki ITA Tools Stal Mielec pokonały zespół Netland MKS Kalisz w spotkaniu ekstraklasy. Mecz zakończył się zwycięstwem zespołu z Mielca w stosunku 3:1.

Poszczególne sety tego starcia kończyły się wynikami: 19:25, 28:26, 25:18 oraz 25:20.

Składy obu drużyn

ITA Tools Stal Mielec: Aleksandra Adamczyk, Linda Andersson, Anna Bączyńska, Julia Bińczycka, Rozalia Moszyńska, Weronika Sobiczewska – Alika Łucenko (libero) – Andjela Jovanović, Marta Twardoch.

Netland MKS Kalisz: Sonia Kubacka, Zuzanna Kuligowska, Anna Lewandowska, Isidora Rodić, Jelena Vulin, Paulina Zaborowska – Nadia Łuszyńska (libero) – Jaidyn Blanchfield, Anna Bodasińska, Nina Stojiljković, Aneta Wilczek.