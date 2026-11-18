Pierwszy etap preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji w Burgas już za nami. Zainteresowani artyści przesłali swoje propozycje do Telewizji Polskiej, a teraz wszystko w rękach specjalnej komisji, która wyłoni finalistów. Wiemy, co dalej.

Eurowizja 2027 - kto z Polski? Koniec zgłoszeń

Zgłoszenia do konkursu zakończyły się w niedzielę, 15 listopada. Do końca miesiąca potrwa ewaluacja piosenek, a tymczasem niektórzy artyści informują już fanów, że faktycznie zdecydowali się na udział. Inni zaprzeczają, jakoby marzyła im się przyszłoroczna Eurowizja, jeszcze inni - taktycznie milczą lub odmawiają komentarzy. Za około miesiąc wszystko stanie się jasne.

Zobacz też: Nowy Michael Bublé? Znamy pierwszego uczestnika Eurowizji 2027!

Co dalej? Finał preselekcji po Nowym Roku

Do 30 listopada jury powołane przez TVP oceni zgromadzone piosenki. Każdy z członków komisji wskaże swoich 10 faworytów, a po zsumowaniu głosów maksymalnie 20 uczestników przejdzie do etapu castingu. Przesłuchanie na żywo odbędzie się 17 grudnia - w jego trakcie to samo jury ponownie oceni uczestników według kilku kryteriów, z których najważniejsze brzmi: "potencjał utworu i wykonawcy w warunkach Konkursu Piosenki Eurowizji". Po zsumowaniu punktów do finału preselekcji dostanie się od 7 do 10 propozycji, a do tego co najmniej 3 zostaną wskazane jako lista rezerwowa. Komisja może poprosić TVP o zmniejszenie lub zwiększenie liczby finalistów, a telewizja może też przyznać maksymalnie 3 tzw. "karty uczestnictwa" artystom spoza zgłoszeń.

Koncert na żywo odbędzie się w styczniu lub lutym, z udziałem maksymalnie 13 uczestników. Reprezentanta Polski na Eurowizję 2027 wyłoni w 100% publiczność, chyba że dojdzie do awarii głosowania, wykrycia manipulacji lub remisu - wówczas zdecyduje jury zapasowe, złożone z 3 osób z komisji oceniającej zgłoszenia. Stawkę finałową, datę i miejsce preselekcji oraz skład jury poznamy najpóźniej 22 grudnia.

20

Nieoficjalnie: koncert na żywo w lutym w Warszawie

Choć oficjalne szczegóły preselekcji poznamy tuż przed Bożym Narodzeniem, dziś możemy zakładać, że koncert odbędzie się w pierwszej połowie lutego na terenie siedziby TVP w Warszawie. Jak nieoficjalnie dowiedziała się Eska.pl, preselekcje do Eurowizji mają tym razem być transmitowane na żywo, a poziom i popularność stawki może wpłynąć na to, jak spektakularne będzie to widowisko. Rozczarowani tegorocznym koncertem "z puszki" fani nie ukrywają, że liczą na show z publicznością - być może w końcu z możliwością zakupu biletu - chociażby w nowym studiu TVP, gdzie preselekcje odbyły się w 2025 roku.

Eurowizja 2027 - o konkursie

71. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 11, 13 i 15 maja 2027 roku w Burgas. Bułgaria została gospodarzem widowiska po tegorocznym zwycięstwie Dary z utworem "Bangaranga". Udział weźmie co najmniej 36 państw, w tym debiutująca Kanada - na tej liście nie ma ani jednego kraju spośród pięciu, które zbojkotowały Eurowizję 2026 z powodu udziału Izraela.

Sonda Eurowizja 2027 - kto powinien reprezentować Polskę? Basia Giewont Jasiek Piwowarczyk Kaeyra Kuba Szmajkowski Marcin Maciejczak Roxie Węgiel Sara James Sylwia Grzeszczak Oskar Cyms