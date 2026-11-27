Iga Świątek najlepsza w zestawieniu Opty. Wyprzedziła Aryną Sabalenkę i Mirrę Andriejewą

Według wyliczeń opublikowanych przez firmę Opta polska tenisistka rozstrzygnęła na swoją korzyść 2708 z 4910 rozegranych punktów, co dało jej skuteczność na poziomie 55,3 procent. Żadna inna zawodniczka ujęta w tym zestawieniu nie osiągnęła lepszej średniej.

Drugą lokatę zajęła Rosjanka Mirra Andriejewa z dorobkiem 54 procent wygranych wymian, a trzecia była Aryna Sabalenka ze skutecznością 53,4 procent. W pierwszej piątce klasyfikacji uplasowały się także Barbora Krejcikova (53,1 procent) oraz Jelena Rybakina (53 procent).

Zestawienie uwzględnia wyłącznie turnieje głównego cyklu WTA, z pominięciem imprez wielkoszlemowych oraz zawodów drużynowych. Aby znaleźć się w rankingu, tenisistki musiały rozegrać minimum 20 meczów.

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Iga Świątek wygrała turniej w Toronto. Sezon bez wielkoszlemowego tytułu

Po raz pierwszy od 2021 roku reprezentantka Polski zamknęła sezon bez zwycięstwa w turnieju wielkoszlemowym. Wywalczyła jednak tytuł w zawodach rangi WTA 1000 w Toronto, pokonując w finale w Kanadzie Jelenę Rybakinę 6:2, 6:3. Było to jej 26. singlowe zwycięstwo w profesjonalnej karierze.

Tenisistka z Raszyna przodowała także w statystyce setów wygranych do zera lub ze stratą zaledwie jednego gema. W tym zestawieniu pierwsze miejsce ex aequo z Polką zajęła Mirra Andriejewa.

Kiedy gra Iga Świątek? Powrót na kort w Brisbane

Kolejny sezon Polka zainauguruje podczas turnieju WTA 500 w Brisbane, który zaplanowano na 3 stycznia 2027 roku.