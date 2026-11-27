Antoni Królikowski od kilku lat układa sobie codzienność z ukochaną Izabelą Banaś. Ostatnio zabrał swoich obserwatorów na wirtualny spacer nad Bałtykiem. Na opublikowanych kadrach widać partnerkę aktora, ich córeczkę Jadzię oraz zadowolonego tatę z bujnym zarostem.

W przeszłości medialne doniesienia o życiu prywatnym aktora skupiały się na jego rozwodzie z Joanną Opozdą oraz późniejszych sporach dotyczących syna Vincenta. Obecnie znacznie bardziej zrelaksowany Królikowski tworzy rodzinę z Izabelą Banaś, z którą zamieszkał na stałe we Wrocławiu. W listopadzie 2024 roku na świat przyszła ich córka.

„Odnawia kontakty, pokazuje Izie swoje ulubione miejsca, chodzą na długie spacery (...). We Wrocławiu Antek wreszcie jest spokojny. Teraz to jego azyl” – mówił w rozmowie z tygodnikiem „Na Żywo” przyjaciel pary.

Antek Królikowski pokazał dwuletnią córkę. Tak Jadzia spaceruje z mamą

Teraz aktor zrelacjonował na Instagramie rodzinny wyjazd nad polskie morze. Na udostępnionych fotografiach Izabela Banaś przechadza się wzdłuż wybrzeża z małą Jadzią. Dwuletnia dziewczynka samodzielnie maszeruje nadmorskim deptakiem.

Rodzice dopasowali ubiór dziecka do chłodnej, listopadowej aury. Jadzia ma na sobie niebieską kurtkę, liliową kamizelkę, ciemne szare spodnie, niebieskie rękawiczki oraz różowe buciki, a jej głowę osłaniają granatowy komin oraz dwa kaptury w kolorach liliowym i różowym. Towarzysząca jej mama zabezpieczyła się przed wiatrem, wybierając czarną skórzaną kurtkę ocieplaną białym misiem, grafitowy komin, spodnie w tym samym odcieniu oraz dopasowane do góry czarne, sportowe buty.

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Antek Królikowski wypoczywa nad Bałtykiem. Aktor postawił na kolorowy strój

Najwięcej uśmiechu podczas wspólnego wyjścia prezentuje sam tata. Roześmiany Antek Królikowski ubrał się w wielokolorową wełnianą czapkę, szafirową bluzę i czerwoną puchową kamizelkę. Całość jego wizerunku dopełniają ciemne okulary oraz gęsty zarost, którego niejeden z panów mu pozazdrości!

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