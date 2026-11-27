Gordon Ramsay jest niewątpliwie ikoną brytyjskiej telewizji. Ceniony kucharz i restaurator zgromadził w swojej karierze aż 17 gwiazdek Michelin, ale najbardziej znany jest jako wybuchowy ekspert z programów kulinarnych. Prywatnie jest jednak spokojnym ojcem sześciorga dzieci, a od niedawna także dziadkiem.

Gordon Ramsay został dziadkiem. Ikoniczny kucharz ma 60 lat i dużą rodzinę

26 listopada 2026 roku gwiazdor anglojęzycznych formatów "Hell's Kitchen" czy "MasterChef" poinformował, że jego córka doczekała się wraz z mężem córeczki. Holly Ramsay, która w grudniu 2025 roku wyszła za swojego partnera Adama, została mamą malutkiej Daphne. Gordon Ramsay podzielił się w sieci zdjęciem prosto ze szpitala, publikując je we wzruszającym wpisie.

Witamy Miss Daphne! Gratulacje dla Adama i Holly, dziękuję za idealny, wczesny prezent na święta - napisał na Instagramie.

W listopadzie słynny kucharz skończył 60 lat. Ze swoją żoną Taną doczekali się córki Megan, bliźniąt Holly i Jacka oraz córki Matildy. W 2016 roku poinformowali, że urodzony przedwcześnie synek Rocky zmarł po porodzie, a następnie na świat przyszli jeszcze synowie Oscar i Jesse.

Gwiazdor nie zwalnia tempa. Ramsay poprowadzi "Top Gear"

Mimo wieloletniej kariery, popularności, tytułu szlacheckiego i obecności na listach najbogatszych celebrytów świata - Gordon Ramsay ani myśli rezygnować z pracy. Telewizja BBC oficjalnie potwierdziła ostatnio, że pasjonujący się motoryzacją kucharz od 2028 roku będzie gospodarzem powracającego po kilkuletniej przerwie programu "Top Gear".

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