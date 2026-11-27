Polscy koszykarze zagwarantowali sobie udział w mistrzostwach świata w Katarze w 2027 roku. Awans na ten turniej zapewniło im wyjazdowe zwycięstwo Niemiec nad Łotwą 78:76 w Rydze, odniesione w spotkaniu trzeciej kolejki grupy K drugiego etapu eliminacji.

Wieczorny mecz biało-czerwonych z Chorwatami w Gliwicach nie będzie już miał wielkiego znaczenia. Wszystko „załatwili” Niemcy, pozbawiając Łotyszy szans na dalszą walkę o przepustkę na mundial.

Zacięta końcówka meczu w Rydze

Spotkanie w stolicy Łotwy było niezwykle wyrównane i dostarczało emocji do ostatnich sekund. Na 32 sekundy przed końcem goście prowadzili 78:73, jednak chwilę później za trzy punkty trafił rozgrywający Legii Warszawa Kristers Zoriks.

Gdy do końca meczu pozostawały zaledwie cztery sekundy, Niemcy zgubili piłkę w swojej ostatniej akcji. Gospodarze nie potrafili wykorzystać tego błędu, a ich decydujący rzut zza linii 6,75 metra okazał się niecelny.

Wyniki w poszczególnych kwartach spotkania wynosiły: 14:14, 20:14, 27:25 oraz 19:21.

Sytuacja w grupie i historyczne statystyki

Dla koszykarzy z Niemiec, aktualnych mistrzów świata i Europy, była to już ósma wygrana w tych eliminacjach. Reprezentacje Polski i Chorwacji przystępują do swojego starcia z bilansem siedmiu zwycięstw i jednej porażki.

Łotwa, która na mistrzostwach świata w 2023 roku zajęła piątą pozycję, plasuje się obecnie na czwartym miejscu z dorobkiem czterech wygranych w dziewięciu rozegranych meczach. Prawo gry na mundialu wywalczą trzy najlepsze drużyny z grupy.

Dla reprezentacji Polski będzie to trzeci występ na mistrzostwach świata w historii. W 1967 roku w Urugwaju biało-czerwoni zakończyli zmagania na piątej pozycji, a w 2019 roku w Chinach uplasowali się na ósmym miejscu.

Chorwacja wystąpiła do tej pory w trzech turniejach o mistrzostwo świata. Największym osiągnięciem tej kadry pozostaje zdobycie brązowego medalu w 1994 roku.