Przyczyny nałożenia sankcji dyscyplinarnych przez europejską federację obejmują zachowanie kibiców na trybunach oraz opóźnienie rozpoczęcia spotkania, za co odpowiadają poszczególne podmioty.

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Kary UEFA dla PZPN i Jana Urbana. Pokłosie meczów z Bośnią i Rumunią

Pierwsza z decyzji dotyczy starcia reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną, które odbyło się 5 października w Zenicy. Za używanie środków pirotechnicznych przez polskich fanów UEFA ukarała PZPN grzywną w wysokości 12 tysięcy euro, wyciągając konsekwencje za wydarzenia na trybunach.

Sankcje objęły także selekcjonera reprezentacji Polski, ponieważ Jan Urban otrzymał ostrzeżenie za opóźnienie rozpoczęcia meczu. Przepisy UEFA stanowią, że to szkoleniowiec ponosi odpowiedzialność za punktualne wyprowadzenie zespołu na boisko.

Europejska federacja wyciągnęła też wnioski po listopadowym spotkaniu z Rumunią. W tym przypadku podstawą do ukarania polskiej strony były zniszczenia na stadionie w Bukareszcie oraz zakłócanie porządku przez polskich sympatyków.

Za te przewinienia PZPN musi zapłacić 20 tysięcy euro grzywny oraz sfinansować naprawę szkód wyrządzonych na rumuńskim obiekcie. Ponadto związek ukarano warunkowym zakazem sprzedaży biletów na jedno wyjazdowe spotkanie kadry w rozgrywkach UEFA, przy czym karę zawieszono na okres dwóch lat. Polska federacja dostała także ostrzeżenia w kwestii obowiązków medialnych oraz zasad bezpieczeństwa przy organizowaniu wyjazdów dla kibiców.

Grzywna dla Lecha Poznań. UEFA reaguje po meczach Ligi Europy

Konsekwencje dyscyplinarne poniósł również mistrz Polski. Europejska centrala ukarała Lecha Poznań za nieprawidłowości podczas dwóch meczów fazy ligowej Ligi Europy, w których rywalami były Bayer Leverkusen oraz Sunderland.

Podczas obu tych pojedynków kibice blokowali przejścia na trybunach. Federacja rozpatrzyła każde z tych zdarzeń osobno i wymierzyła Kolejorzowi po 16 tysięcy euro kary za każdy mecz, w którym doszło do przewinienia.

W sumie klub z Poznania jest zobowiązany do zapłacenia 32 tysięcy euro, co stanowi równowartość około 143 tysięcy złotych nałożonych przez UEFA.