Poród naturalny czy cesarskie cięcie? Wiele kobiet mierzy się z tym dylematem, a część z nich zdaje się na siły natury, kiedy nie ma medycznych przesłanek dla "cesarki". Do tego grona należy wokalistka Justyna Steczkowska, która w trzeciej ciąży zdecydowała się na tzw. poród lotosowy i od tamtej pory otwarcie o tym opowiada.

Justyna Steczkowska urodziła córkę w domu. Na czym polega poród lotosowy?

Gwiazda nigdy nie ukrywała, że dwa pierwsze porody były dalekie od idealnych. Pierworodny syn Leon urodził się w publicznym szpitalu pod ostrzałem medialnego zainteresowania, a podane piosenkarce znieczulenie nie zadziałało wystarczająco. Drugi syn Stanisław przyszedł już na świat w prywatnej placówce. W 2013 roku Justyna Steczkowska zdecydowała, że córkę urodzi... we własnym łóżku.

Podczas rozwiązania towarzyszyły jej profesjonalne pielęgniarski, a w razie komplikacji była gotowa pojechać do szpitala. Postawiła jednak na poród lotosowy - czyli naturalny, po którym przez kilka dni nie odcina się pępowiny i nie usuwa łożyska. W kilku wywiadach Steczkowska wyznała, że łożyska po wszystkich trzech porodach zakopała pod drzewami, by każda z jej pociech miała swoje drzewo.

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Piosenkarka nie chciała cesarskiego cięcia. Opowiedziała o tym Małgorzacie Rozenek-Majdan

Ostatnio wokalistka zagościła w podcaście "Z bliska", który prowadzi Małgorzata Rozenek-Majdan. Steczkowska otworzyła się na osobiste tematy, w tym - poród córki. Jak przyznała, cesarskie cięcie jest znakomitym rozwiązaniem, na które pozwala nowoczesna medycyna, ale w przypadku konieczności. Sama spotkała się z wieloma negatywnymi skutkami "cesarki" w jej otoczeniu i jest zwolenniczką zostawienia decyzji o tym, kiedy rozpocznie się poród, naturze.

- To na zawsze przecięte mięśnie - tam już nie będą takie, jak były wcześniej. Dlatego kobiety mają często problemy po cesarskim cięciu - nie wiem, czy wszystkie; te, które ja znam, to moje przyjaciółki. Ten zwis taki na brzuchu jest nie do zlikwidowania. Ja nawet nie wiem, czy hardkorowe ćwiczenia są w stanie tu pomóc, bo te mięśnie po prostu są przecięte. Ja tak to widzę - powiedziała wprost.

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