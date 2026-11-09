Nie wyrzucaj chryzantem z cmentarza. Tak je przezimujesz w domu

Nie wyrzucaj chryzantem po Wszystkich Świętych. Dowiedz się, jak łatwo uratować te kwiaty i sprawić, by ponownie zakwitły.

Kluczowe jest zabranie ich z cmentarza przed nadejściem pierwszych przymrozków oraz zapewnienie odpowiednich warunków do zimowania.

Sprawdź, jakie proste zasady pozwolą ci cieszyć się pięknymi chryzantemami także w przyszłym sezonie, oszczędzając pieniądze.

Kiedy zabrać chryzantemy z cmentarza? Nie czekaj na pierwszy mróz

Po listopadowym święcie wiele osób zastanawia się, co zrobić z doniczkowymi chryzantemami. Część z nich wciąż wygląda całkiem dobrze, inne mają już nieco zwiędnięte kwiaty. Zamiast od razu je wyrzucać, warto spróbować je uratować. Najważniejszy jest odpowiedni moment. Chryzantemy najlepiej zabrać z cmentarza jeszcze przed nadejściem silniejszych przymrozków. Niskie temperatury mogą bowiem uszkodzić korzenie i pędy, a mocno przemrożona roślina ma niewielkie szanse na regenerację. Wybierajmy przede wszystkim okazy ze zdrowymi, jędrnymi łodygami i bez oznak chorób. Jeśli kwiaty są lekko przekwitnięte, nie stanowi to problemu. Ważne, aby roślina nie była całkowicie zniszczona przez mróz, wiatr czy deszcz.

Chryzantemy na grobach polskich bohaterów

Jak przezimować chryzantemy w doniczce?

Po zabraniu kwiatów do domu nie należy od razu ustawiać ich w ciepłym salonie. Chryzantemy najlepiej zimują w chłodnym pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi około 5 stopni Celsjusza. Sprawdzi się nieogrzewany garaż, piwnica lub jasna klatka schodowa. Gdy roślina przekwitnie, trzeba ją przyciąć, pozostawiając kilka centymetrów pędów nad ziemią. Nie ma potrzeby przesadzania jej do nowej doniczki. Na tym etapie ważniejsze jest zapewnienie korzeniom odpoczynku niż pobudzanie ich do wzrostu. Trzeba również uważać z podlewaniem. Zimą chryzantemy potrzebują niewielkiej ilości wody, dlatego przed każdym podlaniem warto sprawdzić wilgotność podłoża. Zbyt mokra ziemia może doprowadzić do gnicia korzeni. Doniczka powinna mieć otwory odpływowe, które pozwolą pozbyć się nadmiaru wody.

Kiedy ponownie posadzić chryzantemy w ogrodzie?

Jeśli roślina dobrze przetrwa zimę, już w marcu można powoli przygotowywać ją do nowego sezonu. Wystarczy przenieść doniczkę do nieco cieplejszego miejsca i stopniowo zwiększać podlewanie. Można też zastosować nawóz przeznaczony do roślin kwitnących. Do ogrodu najlepiej przenieść chryzantemy na przełomie kwietnia i maja, gdy minie ryzyko silnych przymrozków. Wcześniej warto stopniowo przyzwyczajać je do warunków zewnętrznych.

Zamiast wyrzucać chryzantemy po Wszystkich Świętych, dajmy im drugą szansę. Wystarczy zabrać je z cmentarza przed większymi mrozami, przyciąć po przekwitnięciu i zapewnić chłodne miejsce na zimę. To prosty sposób, by w kolejnym sezonie znów cieszyć się pięknymi kwiatami, bez konieczności kupowania nowych sadzonek.

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