Russell Brand usłyszał wyrok! Były mąż Katy Perry pójdzie siedzieć? To może nie być koniec jego problemów

Russell Brand usłyszał wyrok! Został uznany za winnego gwałtu i napaści seksualnych. Czeka go więzienie

51-letni gwiazdor Russell Brand odpowiadał łącznie za siedem zarzutów dotyczących sześciu kobiet. Sprawy obejmowały wydarzenia z lat 1999-2009. Uznano go za winnym czterech przestępstw seksualnych, w tym gwałtu na jednej kobiecie oraz napaści seksualnych na trzy inne. Ostatecznie został uniewinniony od dwóch pozostałych zarzutów gwałtu oraz próby napaści na tle seksualnym. Brand od początku nie przyznawał się do winy. Utrzymywał, że wszystkie kontakty intymne odbywały się za zgodą kobiet.

Rozprawa trwała cztery tygodnie, ale cała batalia aż kilka lat, a zeznania pokrzywdzonych rzuciły zupełnie nowe światło na życie gwiazdora. Prokuratura przekonywała, że Russell wykorzystywał swoją popularność i pozycję, by zdobywać kontrolę nad kobietami. Miał traktować kobiety jak towar jednorazowego użytku. Został opisany jako bezwzględny, wyrachowany i manipulujący drapieżca seksualny.

Sędzia nie miał wątpliwości, że konsekwencje wyroku będą poważne. Zapowiedział, że Brand musi liczyć się z długą karą pozbawienia wolności. Jaką? Tego dowiemy się niebawem - 9 listopada. Po ogłoszeniu werdyktu komik został zatrzymany i osadzony w areszcie.

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Russell Brand był mężem Katy Perry

W 2010 roku Brand poślubił światową gwiazdę popu, Katy Perry. Ich ślub odbył się w Indiach i był szeroko komentowany. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Zaledwie 14 miesięcy później para ogłosiła rozstanie, a rozwód został sfinalizowany w 2012 roku. Dziś nazwisko Perry ponownie pojawia się w kontekście byłego męża, choć piosenkarka nie jest związana z toczącą się sprawą karną.

Brytyjskie media informują również o kolejnych dwóch zarzutach gwałtu, które są przedmiotem odrębnego postępowania. Wygląda na to, że problemy prawne byłego gwiazdora wcale się nie kończą wraz z wyrokiem.

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