Anna Dereszowska dostała telefon od córki. Lena była w Krakowie, gdy doszło do tragedii

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-11-09 8:07

Anna Dereszowska z ogromnymi emocjami zareagowała na dramatyczne doniesienia z Krakowa. Tego dnia jej córka Lenka podróżowała z Warszawy do stolicy Małopolski, gdzie niedawno zaczęła studiować. Gwiazda była całkowicie nieświadoma zagrożenia aż do momentu, gdy zadzwonił telefon. Usłyszała wtedy słowa „Mamuś, nie martw się, jestem bezpieczna”. Początkowo nie wiedziała, skąd wynika to zapewnienie, a o szczegółach tragedii opowiedziała jej dopiero latorośl. Swoimi przeżyciami aktorka podzieliła się w sieci.

Dramatyczne sceny rozegrały się 7 listopada w samym sercu Krakowa. W centrum stolicy Małopolski padły strzały, w wyniku których ucierpiało wiele osób, a doniesienia o tym zdarzeniu błyskawicznie zdominowały media. W sprawie tych wstrząsających zajść wypowiedziała się także Anna Dereszowska. Artystka wyznała, że o całym dramacie usłyszała w bardzo nietypowym dla siebie momencie.

Anna Dereszowska odebrała telefon od córki po tragedii w Krakowie

W dniu tych tragicznych wydarzeń córka aktorki, Lenka, podróżowała pociągiem ze stolicy do Krakowa. Po upływie kilku godzin dziewczyna skontaktowała się ze swoją matką, chcąc oszczędzić jej nerwów. Gwiazda w pierwszej chwili była zdezorientowana i nie wiedziała, z jakiego powodu jej dziecko zapewnia ją o swoim bezpieczeństwie. Sens tych słów dotarł do niej dopiero wtedy, gdy poznała szczegóły krakowskiego dramatu.

„Moja Lenka jechała dziś tuż przed południem pociągiem z Warszawy do Krakowa. O 16.00 odebrałam od niej telefon, powiedziała »mamuś nie martw się, jestem bezpieczna«. Zaskoczyła mnie, nie rozumiałam o czym mówi i to od niej dowiedziałam się o tragedii, która rozegrała się w centrum Krakowa. Gdybym wiedziała wcześniej, umarłabym ze strachu o swoje dziecko” - napisała na swoim profilu na Instagramie Anna Dereszowska.

Kontynuując swój internetowy wpis, Anna Dereszowska poprosiła obserwatorów o zachowanie zimnej krwi oraz rozsądku. Zaapelowała również, aby powstrzymać się od powielania niezweryfikowanych plotek, co pozwoli odpowiednim służbom na swobodne badanie kulis tego niebezpiecznego incydentu.

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Anna Dereszowska rozmawia przez telefon. Na miniaturze uśmiechnięta aktorka z dziećmi. O dramacie w Krakowie czytaj w Eska.
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Anna Dereszowska dziękuje policjantom za akcję w Krakowie

W swojej publikacji gwiazda nie skupiła się wyłącznie na osobistych emocjach. Postanowiła także wyrazić uznanie dla policjantów biorących udział w krakowskiej akcji. Zwróciła szczególną uwagę na ich męstwo oraz błyskawiczne działanie na miejscu, co według niej uchroniło miasto przed jeszcze poważniejszymi konsekwencjami.

W ostatnich słowach swojego komunikatu Anna Dereszowska złożyła kondolencje rodzinom ofiar oraz skierowała słowa wsparcia do wszystkich poszkodowanych.

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