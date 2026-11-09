Anna Dereszowska dostała telefon od córki. Lena była w Krakowie, gdy doszło do tragedii

Dramatyczne sceny rozegrały się 7 listopada w samym sercu Krakowa. W centrum stolicy Małopolski padły strzały, w wyniku których ucierpiało wiele osób, a doniesienia o tym zdarzeniu błyskawicznie zdominowały media. W sprawie tych wstrząsających zajść wypowiedziała się także Anna Dereszowska. Artystka wyznała, że o całym dramacie usłyszała w bardzo nietypowym dla siebie momencie.

Anna Dereszowska odebrała telefon od córki po tragedii w Krakowie

W dniu tych tragicznych wydarzeń córka aktorki, Lenka, podróżowała pociągiem ze stolicy do Krakowa. Po upływie kilku godzin dziewczyna skontaktowała się ze swoją matką, chcąc oszczędzić jej nerwów. Gwiazda w pierwszej chwili była zdezorientowana i nie wiedziała, z jakiego powodu jej dziecko zapewnia ją o swoim bezpieczeństwie. Sens tych słów dotarł do niej dopiero wtedy, gdy poznała szczegóły krakowskiego dramatu.

„Moja Lenka jechała dziś tuż przed południem pociągiem z Warszawy do Krakowa. O 16.00 odebrałam od niej telefon, powiedziała »mamuś nie martw się, jestem bezpieczna«. Zaskoczyła mnie, nie rozumiałam o czym mówi i to od niej dowiedziałam się o tragedii, która rozegrała się w centrum Krakowa. Gdybym wiedziała wcześniej, umarłabym ze strachu o swoje dziecko” - napisała na swoim profilu na Instagramie Anna Dereszowska.

Kontynuując swój internetowy wpis, Anna Dereszowska poprosiła obserwatorów o zachowanie zimnej krwi oraz rozsądku. Zaapelowała również, aby powstrzymać się od powielania niezweryfikowanych plotek, co pozwoli odpowiednim służbom na swobodne badanie kulis tego niebezpiecznego incydentu.

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Anna Dereszowska dziękuje policjantom za akcję w Krakowie

W swojej publikacji gwiazda nie skupiła się wyłącznie na osobistych emocjach. Postanowiła także wyrazić uznanie dla policjantów biorących udział w krakowskiej akcji. Zwróciła szczególną uwagę na ich męstwo oraz błyskawiczne działanie na miejscu, co według niej uchroniło miasto przed jeszcze poważniejszymi konsekwencjami.

W ostatnich słowach swojego komunikatu Anna Dereszowska złożyła kondolencje rodzinom ofiar oraz skierowała słowa wsparcia do wszystkich poszkodowanych.

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