Liga NBA. Liderzy obu konferencji kontynuują zwycięską passę

Gwiazdy 76ers nie zawodzą w Chicago

Ekipa Philadelphia 76ers zmontowała przed sezonem bardzo silny skład, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach. W Chicago wystąpili w najsilniejszym zestawieniu. Najwięcej punktów dla gości rzucił Jaylen Brown (29), Tyrese Maxey zdobył 27, a LeBron James 22. Joel Embiid zanotował double-double, notując 18 punktów i 10 zbiórek. Dla gospodarzy z Chicago Bulls po 19 punktów zdobyli Josh Giddey i Matas Buzelis.

To było szóste zwycięstwo Sixers w ostatnich siedmiu spotkaniach. Z kolei „Byki” poniosły siódmą porażkę z rzędu. Koszykarze z Filadelfii wydłużyli swoją serię wygranych z Chicago do trzech meczów. Po jedenastu spotkaniach sezonu legitymują się bilansem dziewięciu zwycięstw i dwóch porażek, przewodząc w Konferencji Wschodniej.

Lakers wygrywają pomimo absencji gwiazdy

Identyczny bilans (9-2) i pierwsze miejsce na Zachodzie posiadają koszykarze Los Angeles Lakers, którzy z Detroit Pistons odnieśli piąte z rzędu zwycięstwo. W wygranej 121:116 nie przeszkodził im brak Luki Doncicia, który w tym sezonie notuje imponującą średnią 40,1 punktu na mecz. Słoweniec pauzował z powodu bólu w dolnym odcinku pleców.

Pod nieobecność lidera drużyny świetne spotkanie rozegrał Austin Reaves, zdobywając rekordowe w sezonie 43 punkty i trafiając wszystkie 11 rzutów wolnych. Z dobrej strony pokazali się również rezerwowi Ziaire Williams i Collin Sexton, dopisując do dorobku zespołu po 17 punktów. W drużynie Pistons rekord kariery zanotował Daniss Jenkins (31 punktów), ale jego zespół przegrał drugie spotkanie z rzędu, co wydarzyło się po raz pierwszy w bieżącym sezonie.