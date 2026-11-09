Gwiazdy zadały szyku na gali LACMA Art + Film 2026. Tylko spójrzcie na te piękne kreacje!

Gala LACMA Art + Film 2026 należy do najbardziej znanych i prestiżowych wydarzeń modowych w Stanach Zjednoczonych. Co roku honorowani są wybitni artyści, ale nie brakuje też ikonicznych gości, którzy przyciągają uwagę stylizacjami.

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Gala LACMA Art + Film 2026 przyciągnęła ikony stylu

Pełną blichtru galę organizuje co roku Muzeum Sztuki hrabstwa Los Angeles. Współgospodarzami tegorocznej, 15. edycji byli Leonardo DiCaprio i Eva Chow, a specjalne nagrody odebrali amerykańsko-łotewska artystka Vija Celmins i reżyser filmu "Diuna" - Denis Villeneuve. Galę uświetniła cała plejada gwiazd kina, muzyki i mody.

Eleganckie Paris Hilton i Nicole Kidman, koronkowa Sofía Vergara. Tak wyglądały gwiazdy

Najbardziej spektakularną kreację miała na sobie Anya Taylor-Joy. Gwiazda "Gambitu królowej" postawiła na wymyślą suknię ślubną projektu Pierre'a Cardina, pochodzącą z kolekcji z 1997 roku. Biel towarzyszył też modelce z polskimi korzeniami, Emily Ratajkowski. Czerń wybrały z kolei aktorka Sofía Vergara i modelka Vittoria Ceretti, prezentując na sobie odpowiednio koronkową sukienkę bez ramion i prostszą suknię z odsłoniętą nogą.

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Czarno-białą kolorystykę koleżanek z Hollywood przełamały za to Paris Hilton i Nicole Kidman. Gwiazdy nie stroniły od luksusowych marek, przebierając w najbardziej gustownych strojach od czołowych projektantów. Zdjęcia z gali LACMA Art + Film 2026 znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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