Filip i Bianka Chajzerowie ruszyli z nowym biznesem. Złożą ci życzenia, jeśli srogo zapłacisz

Filip Chajzer poślubił o ponad dwadzieścia lat młodszą Biankę

Filip Chajzer od dwudziestu lat jest obecny w polskim show-biznesie i czuje się w nim doskonale. W ostatnim czasie jego nazwisko wielokrotnie przewijało się w kontekście mniejszych i większych skandali. Po rozstaniu z telewizją TVN w sierpniu 2023 roku, na chwilę zniknął ze szklanego ekranu. Skupił się wtedy na rozwijaniu własnej sieci lokali z kebabem.

Ostatnie dwa lata to dla niego czas ogromnych zmian. Zwyciężył w walce z nałogiem, napisał książkę, powrócił do wiary, przeniósł się do Krakowa i stanął na ślubnym kobiercu. 19 września, po zaledwie siedmiu miesiącach związku, ożenił się z młodszą o ponad dwadzieścia lat Bianką. Początkowo starał się ukrywać tożsamość wybranki, pokazując w internecie jedynie jej dłoń lub sylwetkę odwróconą tyłem.

Sytuacja zmieniła się diametralnie trzy dni po ślubie. Świeżo upieczeni małżonkowie zrezygnowali z podróży poślubnej na rzecz wizyty w studiu, gdzie zarejestrowali pierwszy odcinek swojego podcastu. Zaledwie tydzień po ceremonii pojawili się w programie „Mówię Wam". Od tego momentu regularnie przypominają o sobie w mediach.

Żona prezentera szybko wyrasta na prawdziwą gwiazdę internetu. Po premierze „Filip i Bianka Chajzer podcast", jej profil na Instagramie zyskał 30 tysięcy obserwujących w zaledwie kilka godzin. Dziś śledzi ją ponad 83 tysiące osób. Co więcej, Bianka ma już na koncie pierwsze płatne współprace reklamowe.

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Filip i Bianka Chajzerowie rozwijają wspólny biznes

Filip angażuje się w rozwój kariery swojej młodej żony. Oboje mają wystąpić w roli ekspertów na szkoleniu zatytułowanym „Marka eksperta w nieruchomościach". To jednak nie koniec ich zawodowych planów. Małżeństwo założyło właśnie kolejny, bardzo oryginalny biznes.

Para stworzyła stronę internetową o nazwie „Niech żyje nam", za pośrednictwem której można zamówić od nich spersonalizowane życzenia. Cała procedura odbywa się w pełni online i, jak deklarują nowożeńcy, zajmuje zaledwie parę minut. Gotowe nagranie trafia do zamawiającego w ciągu tygodnia, chyba że zdecyduje się on na przyspieszoną opcję express.

Koszt takiej usługi nie jest mały. Za standardowe nagranie od Chajzerów trzeba obecnie zapłacić 250 złotych, a wariant ekspresowy to wydatek rzędu 500 złotych. Warto odnotować, że na początku ceny były niższe i wynosiły odpowiednio 150 i 300 złotych.

W materiale wideo, który został już usunięty z sieci, Filip przekonywał, że każdego dnia dostaje setki próśb o nagranie pozdrowień lub życzeń. Pytanie, czy znajdą się chętni, by za taką usługę zapłacić.

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