Nie żyje 17-letnia nadzieja koszykówki. Walczyła z chorobą

Anna Mellano nie żyje. Zmagała się z białaczką
Anna Mellano odeszła ze świata sportu w wieku zaledwie 17 lat. Koszykarka zmarła po zaciętej walce z białaczką, z którą mierzyła się przez ponad rok. Była uważana za wielką nadzieję włoskiej koszykówki i regularnie występowała w młodzieżowych reprezentacjach Italii.
Urodzona w 2009 roku w Turynie zawodniczka rozwijała swój talent w Basket Venaria. Od 2022 roku reprezentowała barwy tego zasłużonego dla młodzieżowego sportu klubu. Jej wszechstronność na parkiecie, szczególnie umiejętności rozgrywającej, przyciągały uwagę łowców talentów. Wkrótce nadeszły powołania do reprezentacji U-16 (pod koniec 2023 r.), a latem 2024 roku brała udział w turnieju z kadrą U-15. Chociaż o zdolną zawodniczkę pytały m.in. Schio i Venezia, Mellano zdecydowała się zostać w swoim macierzystym zespole.
Problemy zdrowotne rozpoczęły się niespodziewanie, krótko po powrocie z jednego ze zgrupowań w 2023 roku. Początkowo osłabienie tłumaczono po prostu przemęczeniem wynikającym z morderczych treningów. Niestety, szczegółowe badania dały druzgocącą diagnozę: nowotwór krwi, który natychmiast zatrzymał jej sportową drogę. Choć terapia była wyczerpująca, dziewczyna nie traciła ducha walki. Zespół nieustannie dodawał jej otuchy, a ona sama potrafiła jeszcze odwiedzać dawne koleżanki podczas meczów, wierząc w swój powrót na parkiet.
„Zabrała ją niesprawiedliwa choroba, z którą walczyła z taką samą determinacją, jaką zawsze okazywała na parkiecie”.