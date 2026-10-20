Nie żyje 17-letnia nadzieja koszykówki. Walczyła z chorobą

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-20 18:48

Tragiczne wieści dotarły do nas z Włoch. Zmarła zaledwie 17-letnia Anna Mellano, obiecująca koszykarka Basket Venaria i młodzieżowa reprezentantka Italii. Odeszła po kilkunastomiesięcznej walce z chorobą nowotworową, która przerwała jej obiecującą karierę.

Czarno-białe zdjęcie Anny Mellano w koszulce reprezentacji Włoch. O śmierci 17-letniej koszykarki przeczytasz na Eska.
Autor: Archiwum prywatne

Anna Mellano nie żyje. Zmagała się z białaczką

Anna Mellano odeszła ze świata sportu w wieku zaledwie 17 lat. Koszykarka zmarła po zaciętej walce z białaczką, z którą mierzyła się przez ponad rok. Była uważana za wielką nadzieję włoskiej koszykówki i regularnie występowała w młodzieżowych reprezentacjach Italii.

Urodzona w 2009 roku w Turynie zawodniczka rozwijała swój talent w Basket Venaria. Od 2022 roku reprezentowała barwy tego zasłużonego dla młodzieżowego sportu klubu. Jej wszechstronność na parkiecie, szczególnie umiejętności rozgrywającej, przyciągały uwagę łowców talentów. Wkrótce nadeszły powołania do reprezentacji U-16 (pod koniec 2023 r.), a latem 2024 roku brała udział w turnieju z kadrą U-15. Chociaż o zdolną zawodniczkę pytały m.in. Schio i Venezia, Mellano zdecydowała się zostać w swoim macierzystym zespole.

Problemy zdrowotne rozpoczęły się niespodziewanie, krótko po powrocie z jednego ze zgrupowań w 2023 roku. Początkowo osłabienie tłumaczono po prostu przemęczeniem wynikającym z morderczych treningów. Niestety, szczegółowe badania dały druzgocącą diagnozę: nowotwór krwi, który natychmiast zatrzymał jej sportową drogę. Choć terapia była wyczerpująca, dziewczyna nie traciła ducha walki. Zespół nieustannie dodawał jej otuchy, a ona sama potrafiła jeszcze odwiedzać dawne koleżanki podczas meczów, wierząc w swój powrót na parkiet.

„Zabrała ją niesprawiedliwa choroba, z którą walczyła z taką samą determinacją, jaką zawsze okazywała na parkiecie”.

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