Kylie Jenner pojawiła się na pokazie Victoria's Secret w staniku za 50 mln dolarów! Niewyobrażalna kwota

50 milionów dolarów na biuście słynnej Kylie Jenner. Co za widok!

Kylie Jenner przyzwyczaiła fanów do tego, że wszystko w jej otoczeniu ocieka luksusem, ale tym razem przeszła samą siebie. Na pokazie Victoria’s Secret 2026 wystąpiła w wyjątkowym Fantasy Bra, który powstał we współpracy z renomowaną marką jubilerską Jacob & Co. Jak podaje "Vogue", projekt zdobi aż 4410 naturalnych diamentów, a w jego centrum umieszczono imponujący, żółty diament o masie 75,54 karata.

Samo przygotowanie tej niezwykłej ozdoby wymagało ponad tysiąca godzin pracy 15 rzemieślników. Całość waży nieco ponad 1,7 kilograma! Trudno więc mówić o zwyczajnej bieliźnie. To prawdziwe dzieło jubilerskiej sztuki, które na wybiegu robiło piorunujące wrażenie.

Zobacz także: Kylie Jenner wyznała, dlaczego powiększyła usta. To facet wpędził ją w kompleksy!

Kylie udźwignęła ten luksus?

Stylizacja Kylie była pełna przepychu, ale wcale nie glamour? Do błyszczącego biustonosza gwieździe dobrano prześwitujący, kusy dół, przezroczyste szpilki i ogromne białe skrzydła - znak rozpoznawczy aniołków marki, które od lat chodzą po wybiegu właśnie w anielskich (ale nie tylko!) skrzydłach. Fantasy Bra powrócił na wybieg po ośmiu latach przerwy. Ostatnią modelką, która prezentowała tę słynną kreację podczas pokazu, była Elsa Hosk w 2018 roku.

Kylie zapisała się w historii marki jako pierwsza osoba spoza grona aniołków, której powierzono ten zaszczyt. Dla niej to powód do dumy, ale modelki mogły poczuć się urażone. Jenner jest celebrytką, która ma wiele biznesów, ale nie jest profesjonalną gwiazdą wybiegów.

Kylie wykracza daleko poza modę, kulturę czy telewizję. Nie da się jej zamknąć w ramach jednej kategorii. Dokładnie na tym samym polega nasza działalność. Nasz pokaz to przedsięwzięcie na ogromną skalę, prawdziwa rozrywka, a Kylie stanowi dla niej doskonały katalizator - stwierdził Adam Selman, dyrektor kreatywny Victoria’s Secret, w wywiadzie dla magazynu "Vogue".

Zobacz także: To najmodniejszy manicure tej wiosny. Kylie Jenner już go nosi

Zobacz więcej zdjęć. Julia Dybowska przeraziła internautów. Wystarczyło jedno zdjęcie z nogami w roli głównej!

Pamiętacie Grycanki? Oto co stało się z polskimi Kardashiankami!

32

21