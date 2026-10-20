Groźby podpalenia w Opolu. 50-latek z butelką benzyny zatrzymany przez policję

Interwencja policji przy budynku instytucji w Opolu

16 października 2026 roku w godzinach popołudniowych dyżurny z Komendy Miejskiej Policji w Opolu otrzymał zgłoszenie o groźbach podpalenia gmachu państwowej instytucji. Funkcjonariusze z Komisariatu I Policji w Opolu podjęli natychmiastowe działania i szybko ustalili, że podejrzewany przebywa w pobliżu wskazanego budynku. Na miejscu mundurowi zastali 50-letniego mieszkańca miasta, przy którym w trakcie kontroli znaleźli butelkę z benzyną. Mężczyzna tłumaczył swoje zachowanie przekonaniem, że decyzje podejmowane przez urząd doprowadziły do zniszczenia jego życia.

Ponad 1,5 promila alkoholu i zarzuty dla 50-latka

W trakcie prowadzonych czynności policjanci ustalili dodatkowo, że 50-latek przyjechał na miejsce zdarzenia własnym samochodem. Badanie alkomatem wykazało, że w organizmie mężczyzny znajdowało się ponad 1,5 promila alkoholu. Podejrzewany został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji, gdzie po wytrzeźwieniu przedstawiono mu zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Na czas trwającego postępowania mieszkaniec Opola został objęty policyjnym dozorem oraz otrzymał zakaz zbliżania się do instytucji państwowych, a za popełnione czyny grozi mu kara do 3 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl