Benson Boone zrzucił koszulkę i wskoczył do wanny z... puszkami. Takie sceny w Los Angeles

Benson Boone zasłynął nie tylko znakomitym wokalem i widocznością w mediach społecznościowych, ale też spektakularnymi występami na żywo. Wokalista dba o kondycję i nie stroni od pokazywania swojej fizycznej tężyzny przed zgromadzonymi fanami. Tym razem prężył muskuły na nietypowym wydarzeniu.

Benson Boone bez koszulki na premierze napoju

24-letni wokalista zaczynał od TikToka i American Idol, a przełomowym momentem była premiera jego debiutanckiego singla "Ghost Town". Od tamtej pory Benson Boone tylko zyskiwał na popularności, zwłaszcza za sprawą viralowego utworu "Beautiful things". Koncerty charyzmatycznego wokalisty, który chętnie popisuje się saltami podczas występów na żywo, odbyły się na całym świecie. Jaki jest sekret formy Bensona? Artysta dba o sylwetkę i nie wstydzi się tego pokazywać.

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Ostatnio uczestniczył, obok m.in. Demi Lovato, w premierze nowego produktu marki Caliwater, która produkuje napoje na bazie wody z kaktusów. W Los Angeles nie trzeba było długo namawiać gwiazdora, by zdjął koszulkę i wskoczył do wanny pełnej puszek. Potem Benson Boone bez koszulki zaczął rozdawać napój zebranym fanom! Fotki znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Piosenkarz dba o kondycję. Nie każdy wie, co trenował dawniej

Benson Boone niewątpliwie regularnie odwiedza siłownię i przykłada dużą wagę do zdrowia fizycznego. Sportowe pasje rozwijał jednak jeszcze na długo przed swoją wielką karierą muzyczną. W szkole średniej pilnie trenował lekkoatletykę, skok o tyczce, a przede wszystkim - zakochał się w pływaniu, skupiając się na skokach do wody i akrobatyce w basenie, co do dziś widać w jego scenicznych popisach. Widzieliście, że taki z niego pasjonat różnych dyscyplin?

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