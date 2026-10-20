Energa Indykpol AZS Olsztyn wygrywa. Zdecydowane zwycięstwo w trzech setach

Gładka wygrana zespołu z Olsztyna

Drużyna Energa Indykpol AZS Olsztyn zaprezentowała doskonałą formę, pokonując na własnym parkiecie Neonet Norwid Częstochowa. Gospodarze nie oddali rywalom ani jednego seta, pewnie wygrywając 3:0. Spotkanie zakończyło się wynikami poszczególnych partii: 25:18, 25:23 oraz 25:18.

W wyjściowym składzie ekipy z Olsztyna znaleźli się m.in. Paweł Cieślik, Paweł Halaba, Moritz Karlitzek, Łukasz Kozub, Arthur Szwarc oraz Karol Urbanowicz. Libero w zespole AZS-u był Kuba Hawryluk. Na boisku pojawili się również zawodnicy rezerwowi, w tym Karol Borkowski i Jakub Majchrzak.

Jak odpowiedzieli goście z Częstochowy?

Zespół Neonet Norwid Częstochowa starał się nawiązać walkę, szczególnie w drugiej partii, jednak ostatecznie musiał uznać wyższość gospodarzy. Wśród zawodników rozpoczynających mecz znaleźli się m.in. Żeljko Corić i Pablo Kukartsev. Barw gości bronili również Jakub Kiedos, Oskar Kierstein Madsen, Jakub Nowak i Daniel Popiela.

Na pozycji libero w ekipie z Częstochowy wystąpił Dominik Jaglarski. Trener zespołu korzystał także ze zmienników, posyłając na parkiet Michała Grzyba, Isaaca Heslingę, Madsa Kyeda Jensena, Tomasza Kowalskiego, Mateusza Kufkę oraz Artura Sługockiego. Mimo wysiłków, częstochowianom nie udało się urwać choćby jednego seta.