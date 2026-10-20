Akcja ratunkowa w Częstochowie. Policjantki wyciągnęły 70-latka ze zbiornika wodnego

Interwencja w parku Lisiniec w Częstochowie

Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie otrzymał niepokojącą informację 15 października 2026 roku przed godziną 9:00. Ze zgłoszenia wynikało, że przy zbiorniku wodnym w parku Lisiniec znajduje się 70-letni mężczyzna, który prawdopodobnie przechodzi kryzys emocjonalny. Na miejsce natychmiast skierowano dwa policyjne radiowozy, aby zweryfikować te doniesienia. Po przybyciu pod wskazany adres mundurowi zauważyli, że poszukiwany senior znajduje się już w wodzie.

Policjantki wyłowiły mężczyznę ze zbiornika

Sierżant Wiktoria Kurek z częstochowskiej drogówki oraz starszy posterunkowy Julia Rybak z komisariatu I podjęły decyzję o natychmiastowym wejściu do wody. Funkcjonariuszki dopłynęły do 70-latka i wyciągnęły go na brzeg, gdzie mogły udzielić mu niezbędnego wsparcia. Jedna z interweniujących policjantek jest wielokrotną medalistką w pływaniu, co mogło mieć znaczenie podczas prowadzenia działań w wodzie. Wyciągnięty na brzeg mężczyzna był nieprzytomny i wykazywał wyraźne objawy hipotermii.

Stan zdrowia poszkodowanego 70-latka

Po udzieleniu pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia senior został przekazany przybyłym pracownikom medycznym. Mężczyzna w stanie zagrażającym życiu trafił do szpitala, gdzie poddano go dalszej specjalistycznej opiece. Według informacji przekazanych przez lekarzy najtrudniejszy moment minął i obecnie życiu 70-latka nie zagraża już bezpośrednie niebezpieczeństwo. Policjanci przypominają, że ich priorytetem jest zawsze pomoc mieszkańcom w sytuacjach zagrożenia, nawet jeśli wiąże się to z narażeniem własnego zdrowia.

Źródło: Policja.pl