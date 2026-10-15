Filip i Bianka Chajzerowie nagrali kolejny podcast. Prawie się pokłócili. O co?

Filip i Bianka Chajzerowie o swoim małżeństwie. Kolejny odcinek podcastu

Niedawno, bo niespełna miesiąc temu, 41-letni Filip Chajzer wziął ślub z dużo młodszą Bianką. Choć na początku chronili swoją prywatność i nie ujawniali jej wizerunku, teraz chętnie dzielą się szczegółami swojego związku. Nagrali już trzy odcinki podcastu, a profil Bianki na Instagramie zdobył ponad 75 tysięcy obserwatorów. Kobieta zaczęła angażować się w reklamy, a małżeństwo ma wkrótce wystąpić jako eksperci w szkoleniu dotyczącym nieruchomości i wizerunku.

W zapowiedzi najnowszego odcinka podcastu, zatytułowanego "Jaki kraj, tacy Kardashianowie", para porównała się do słynnej amerykańskiej rodziny celebrytów.

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Dwa odcinki. Miliony emocji. Tysiące komentarzy. I burza, której chyba nikt się nie spodziewał. A my? My po prostu dalej jesteśmy sobą. Wracamy z trzecim odcinkiem naszego podcastu. Bez scenariusza, bez wyuczonych odpowiedzi, bez udawania idealnego małżeństwa. Bo życie we dwoje to nie tylko piękne zdjęcia, romantyczne historie i wielkie deklaracje. To również codzienność, różnice charakterów, śmiech, zaskoczenia i rozmowy, których nie da się zaplanować. Zapraszamy Was do naszego świata. Po raz trzeci. Bianka i Filip Chajzer. PS. A Wy? Po której stronie jesteście?

Zguba Filipa Chajzera i narzekania Bianki. Problemy z przyczepą campingową

W najnowszym materiale Filip i Bianka kontynuowali formułę odpowiedzi na pytania zadawane przez internautów. Oboje przyznali, że małżeństwo zbliżyło ich do siebie i są bardzo zadowoleni ze wspólnego życia. Nie obyło się jednak bez drobnych sprzeczek, chociaż, jak zapewniają zakochani, szybko potrafią dojść do porozumienia. Jedna z takich kłótni dotyczyła nocowania w przyczepie campingowej.

- Wiecie, że ja spałam w tym campingu! - No Skarbie, no po prostu osiągnięcie jakbyś maraton po pustyni przebiegła! - Dzisiaj rano myłam włosy w zimnej wodzie, Filip, to nie jest śmieszne! Ja muszę mieć czysto, wygodnie.

Jak się okazało, nocleg w przyczepie nie był dla obojga równie przyjemny. Co więcej, to właśnie w tym czasie Filip zgubił swoją ślubną obrączkę.

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Stała się katastrofa. Bo ja... trochę luźna ona była. Podłączałem w nocy przyczepę. I ja nie wiem, czy ona się gdzieś zsunęła. Czy ja nie wziąłem jej z Krakowa. Może trzeba się pomodlić do świętego Antoniego, ale jak sprawa jest beznadziejna, to wspieramy to świętą Ritą - wyznał Chajzer.

W trakcie podcastu para podzieliła się również szczegółami ze swojej codzienności. Filip opowiedział o kilkukrotnym zalaniu mieszkania, podczas gdy Bianka wyraziła swoje zamiłowanie do języka niemieckiego. Zaskoczeniem dla wielu mogło być wyznanie, że przed ślubem Filip często mylił imię swojej żony, nazywając ją "Blanka". Zapytana o to, jak radzi sobie z mężem, Bianka z uśmiechem odpowiedziała, że jej siłą napędową jest miłość. Para zdradziła też, że podcasty we dwoje będą nagrywać znacznie częściej i to z własnego domu. Będziecie oglądać?

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Chajzerowie planują dzieci? Bianka zaskoczyła Filipa. Nie rozmawiali o tym wcześniej?

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