Wojtek Jeschke z "Tańca z Gwiazdami" wziął ślub. Jego brat pokazał wzruszające kadry

Jacek Jeschke chwali się ślubem brata. Wojciech Jeschke ożenił się z Małgorzatą

Rodzina Jeschke ma powody do wielkiej radości, ponieważ Wojciech Jeschke, tancerz znany z programu "Taniec z Gwiazdami", niedawno wziął ślub. Przypomnijmy, że w 2019 roku na parkiecie partnerował Sandrze Kubickiej, a w przeszłości trenował Dominikę Tajner oraz Urszulę Dębską. Wybranką serca tancerza okazała się piękna Małgorzata, o czym poinformowali w sieci jego najbliżsi. Zdjęcia z uroczystości wywołały falę pozytywnych reakcji, a w komentarzach posypały się gratulacje.

Dla sympatyków polsatowskiego show Wojciech Jeschke jest postacią doskonale znaną, gdyż przez lata szkolił kilka gwiazd. Tym razem uwaga mediów skupiła się jednak na jego prywatnym życiu i zmianie stanu cywilnego. Radosną nowinę przekazał światu jego brat Jacek Jeschke, również popularny tancerz z programu. Zamieścił fotografie nowożeńców i skierował niezwykle serdeczne słowa do swojej nowej bratowej.

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Nasz brat się żeni! Gosiu, witamy w rodzinie! - napisał.

Świeżo upieczona żona zaprezentowała się w zjawiskowej, klasycznej białej sukni z odsłoniętymi ramionami, do której dobrała delikatne fale na rozpuszczonych blond włosach.

Hanna Żudziewicz udostępniła nagranie z wesela Wojciecha Jeschke

Wyjątkowe momenty z rodzinnej imprezy zrelacjonowała również Hanna Żudziewicz. Tancerka zamieściła w sieci krótkie wideo z przyjęcia, które opatrzyła opisem: "Weselny klimat. Święto miłości". Żona Jacka dołączyła także najlepsze życzenia dla nowożeńców na nowej drodze życia.

Udostępnione materiały spotkały się z ogromnym zainteresowaniem internautów. Chociaż zaprezentowano zaledwie krótkie fragmenty uroczystości, to wywołały one bardzo pozytywny odzew. Obserwatorzy życzyli młodej parze wiele miłości i radości na kolejne lata. Wśród komentujących nie zabrakło znanych twarzy, w tym Urszuli Dębskiej, która przed laty uczyła się tańczyć pod okiem Wojtka. Warto dodać, że bracia Jeschke oraz Hanna Żudziewicz od dawna są ściśle związani z tanecznym formatem Polsatu.

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